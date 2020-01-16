Желейные конфетки и миллиардное поручительство: как на Алтае поддерживают бизнес

Фонд МСП последние несколько лет ведет активную деятельность по общению с предпринимателями, проводит крупные мероприятия, осуществляет государственную поддержку. В программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" руководитель Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков рассказал, как прошел год, какие планы на 2020-й, а также поделился информацией о судьбе Центра бизнес-инкубирования.

В Алтайском крае очень много людей, которые своим примером показывают, как нужно работать. Их опыт доказывает, что можно просто взять, начать и открыть бизнес, который, казалось бы, никак не связан с Алтайским краем.

- Антон Валерьевич, каким был 2019 год для фонда МСП, что интересного вы открыли для Алтайского края?

- Во-первых, хотим сказать спасибо "Эхо Москвы", что помогаете доносить информацию до аудитории о возможностях, которые есть у фонда. В прошлом, 2019 году, много было этих возможностей. Мы очень приросли в своих активностях, а именно в тех программах и проектах, которые были реализованы за 2019 год. По всем направлениям, начиная от информационного до финансового и поддержки экспорта, есть чем гордится.

По финансовому направлению мы смогли за год существенно нарастить объем поручительств по банковским кредитам. Эта форма очень востребована среди предпринимателей, в случае если не хватает залога. В прошлом году мы смогли поддержать алтайских предпринимателей на сумму более полмиллиарда рублей своими поручительствами, что позволило им в свою очередь, привлечь почти 1,2 миллиарда кредитных ресурсов. Для нас это хорошая цифра по сравнению с другими годами.

Одно из ключевых направлений — это образовательная поддержка предпринимателей. Мы смогли в крае реализовать ряд таких программ, которые никогда ранее не были представлены на территории не то что Алтайского края, но и за Уралом. В сотрудничестве с нашим хорошим партнером "Деловая среда" сберегательного банка мы смогли провести ряд уникальных образовательных проектов. Они были направлены на поддержку женского предпринимательства, на бизнес в спорте, а также реализовали школу бизнеса в регионах. Все эти программы подразумевают формат, когда предприниматели общаются с практиками из других регионов, которые прошли подготовку в Сколково и в других мощных образовательных институтах. Эти практики могут адекватно рассказывать о своем опыте, о нюансах ведения бизнеса, которые наиболее интересны нашим действующим предпринимателям.

Главное, что мы получаем очень хороший отклик на эти программы. Люди видят, что можно получить качественный образовательный контент совершенно бесплатно. Мы видим сколько представлено сейчас на информационном поле разных бизнес-тренеров и коучей. А здесь действующие предприниматели делятся опытом как с начинающим, так и с нашими активными предпринимателями. Это общение дает стимул развития нашим даже опытным предпринимателям, возможность учитывать риски.

Из значимых прошлогодних проектов можно отметить форум "Мой бизнес", который прошел в октябре. Он, неожиданно для нас, собрал аудиторию более полутора тысяч человек. Такое масштабное мероприятие для бизнес-сферы у нас состоялось впервые. Судя по отзывам участников форума, такой формат востребован. В том году мы повторим этот мощный предпринимательский форум в Барнауле, но с учетом опыта проведения в 2019 году. А может он будет и не один.

- На этом форуме многие предприниматели говорили о том, какой господдержки им не хватает. Будут ли их предложения, просьбы, учитываться? Может, будут меняться форматы, а может уже меняются?

- Форматы меняются и у нас, и в Министерстве экономического развития Российской федерации. Уже сейчас произошла трансформация подходов, когда даже чиновников и нас, как представителей инфраструктуры поддержки, Минэкономразвития нацеливает на то, чтобы мы выходили к предпринимателям, слушали их боли и нужды, анализировали, что можно было бы изменить в действующих инструментах поддержки, что можно было бы еще предложить. Возможно, мы не видим какого-либо еще инструмента.

Недавно мы, представители Минэкономразвития, управления по развитию предпринимательства, в том числе, объектов инфраструктуры не только городских, но и сельских, проходили образовательную программу, которая включала в себя курс дизайна мышления. И эта тема хорошо "зашла". Программа позволяет экономить ресурсы как человеческие, так и финансовые, создавая небольшие прототипы услуги или сервиса. На основе выявленной потребности очень эффективно выстраивать работу.

К примеру, мы проанализировали потребность предпринимателей в общении. На стратегической сессии выявили, что людям не хватает общения между собой. Хоть и бизнес-сообществ создается достаточно много, но вот формата, где и внутри происходит общение, и диалог с властью — нет. Поэтому мы планируем создать такой формат на площадке центра "Мой бизнес".

Также у предпринимателей появилась необходимость во временном месте работы, не используя офис. Мы, буквально на картонке, нарисовали прототип каворкинг-центра, где будут размещены объекты, которые нужны для работы. Условно там будет все от кофемашины до мини переговорной. С этим макетом пошли в сообщество, показали, рассказали. Идея наша в целом получила одобрение,но необходимо доработать. Мы не вкладывались ресурсно в подготовку масштабного дизайн проекта центра, но уже протестировали на конечном пользователе.

В итоге создали проект, который сейчас реализуем на нашей площадке. И такие же принципы сейчас и в бизнес пытаемся продвигать: принципы дизайн мышления, экономии ресурсов и всего остального.

- Какие еще будут виды господдержки в 2020 году?

- Да, они по всем направлениям у нас предусмотрены. По финансовым, к примеру, мы хотим запустить такую тему как "поручительство по поз залоговым кредитам", что тоже, наверное, будет хорошо принято предпринимателями. Также изменения коснутся темы рассрочки на нашу комиссию, которая по большим проектам составляет довольно внушительную сумму, хотя, если сравнивать с другими регионами, мы предлагаем предпринимателям очень льготные условия. Возникнут, может новые продукты, которые мы сейчас тестируем, спрос на них, такие как поручительство по микрозаймам нашего государственного фонда микрозаймов.

По направлению образовательной поддержки мы хотим запустить в этом году такой формат, как акселератор предпринимателя. Это тоже в сотрудничестве с нашим партнером "Деловой средой". Будет реализован пятидневный интенсив с теми программами, которые в 2019 году уже откатали. В тех, где мы получили хороший спрос – повторим, но в немножко измененных форматах. Вот из новаций это будет акселератор и большая программа по подготовке менторов.

Мы чувствуем, что наших усилий не хватает. Также ощущается определённое недоверие к чиновникам или представителям власти. Речь идет о том, что тех активных предпринимателей, которые уже активно работают с сообществами, вокруг них формируются какие-то объединения. Как раз эта программа и нацелена на то, чтобы помочь получить им навыки того же общения, той же презентации, тех форматов отдачи информации. Это и есть подготовка менторов для начинающих и действующих предпринимателей из нашей среды алтайских предпринимателей.

Площадку на Международном форуме АТР мы, я думаю, точно повторим в этом году, потому что в прошлый раз она отработала хорошо. Впервые на площадке "Мой бизнес" форума было 150 участников. Мы получили хорошие отзывы, и что самое главное, те, кто представлял свои проекты на площадке, теперь знают, что есть возможность их реализовать с нашей помощью.

- Антон Валерьевич, существует понятие, что Алтайский край — это провинция, куда едут менторы и коучи в последний момент, объехав сначала всю Центральную Россию. Ваш фонд показывает, что это совсем не так. Как раз форум "Мой бизнес", программа для женщин-предпринимателей были очень насыщенными и экспертными. Как удается в Алтайский край привозить экспертов? Действительно, одно дело варится в собственном соку, а другое дело, когда приезжает человек, который все это много раз прошел, увидел у других людей, рассказывает третьим.

- Да, ради этого мы и привозим успешных практиков и, зарекомендовавших себя в других уже регионах, спикеров. Во многом наш фонд в прошлом году действительно стал пилотным регионом, где образовательные программы федерального уровня были представлены впервые.

И наш опыт показал, что они очень актуальны для различных направлений. Мы сами не ожидали такого спроса на программу для женщин-предпринимателей, если честно, что это так всколыхнет их сообщество. Они до сих пор общаются, у них создались мощные группы по интересам, они выстраивают связи между собой, живут этим. И, кстати, эксперты, которые у нас выступали, не бросают их, они также взаимодействуют в чатах и группах, живут с ними их делом, помогают советом, направляют. Это очень ценно для нас, что люди отрабатывают не только контракт, но и реально заинтересованы, чтобы бизнес в регионе жил.

Кстати, по нашим следам пошли наши коллеги в других регионах. Они видят, насколько успешно мы это реализовали и приглашают тех же спикеров на 20-й год к себе. Похвалюсь нашим партнером "Деловой средой". Во многом мы с ним первыми. По результатам 2019 года, образовательная площадка и платформа деловой среды признана лучшей образовательной в Российской Федерации. Для нас это тоже очень ценно, что и мы внесли в это вклад.

- В 2020 году где-то будете первооткрывателями?

- Несомненно, будем. Во-первых, мы хотим сделать несколько больших форумных событий, подобным что провели в октябре 2019 года. Во-вторых, к Дню предпринимателя организовать такую площадку на свежем воздухе для открытого диалога. Сейчас мы рассматриваем в качестве площадки парк Центрального района. Такое место встречи, общение, мощный образовательный блок будет в нетворкинг-формата.

На 2020 год у нас большие планы. Мы те программы, которые хорошо себя показали 2019 году, постараемся повторить, но новации тоже будут. Новации будут в сфере экспорта. У нас запланирован хороший региональный акселератор по экспорту, когда мы проведем отбор действующих экспортеров и экспертной, менторской поддержки. В течение определённого периода постараемся сопроводить их, дать им толчок в развитии, в том числе и выходе на новые рынки, на электронные площадки. Возможностей у нас и в прошлом году появилось много, и в 2020 году, на период действия национального проекта, они будут только нарастать. Нам важно, чтобы о возможностях люди знали, куда идти за поддержкой, в каких форматах ее можно получить. Шаги по информированию мы продолжим делать и дальше в разных направлениях.

- Бизнес истории алтайских предпринимателей — это отличный способ информирования людей о поддержке сферы бизнеса в Алтайском крае. Для меня было очень много открытий в 2019 году. Я была удивлена, что у нас производят кукол. А какие бизнес истории и истории успеха были интересными для вас в 2019 году?

- Их было много. В этом году фонд оказал свыше 13 тысяч услуг предпринимателям, свыше семи тысяч предпринимателей приняли участие в наших образовательных проектах, многие из них воспользовались финансовыми инструментами.

По разным направлениям можно как раз и вычленить интересные и звездные проекты. Если из совсем маленьких, которые неожиданно получились и для меня стали открытием, так это создание производства желейных конфет с чистого листа. Формат совсем не избитый, у нас такого направления не было раньше. Мы глубоко сомневались, что оно будет востребованным. Но человек, который занимался совсем не профильным бизнесом до этого, загорелся, съездил в Китай, изучил тему, даже где-то подпольно проник на производство и посмотрел, как все это делается. Затем пришел к нам, заразил нас этой идеей, заразил банк, который готов был его прокредитовать, и, в итоге сейчас заходит в Марию-Ра с этими конфетами. Вот маленький пример, но очень показательный. На самом деле все зависит от предпринимателя, от его активности, от его зараженности этой идеей. Мы – только поддержка. Предприниматель должен сам за себя нести ответственность и гореть этим делом.

Из промышленных направлений, прекрасно показала себя компания "Моквин", которая занимается полной переработкой аккумуляторов. Это уникальное производство в Алтайском крае. На самом деле тоже знаковая и очень актуальная тема.

Что касается сельского хозяйства, то мы гордимся одним из проектов по сельхокооперации. Это "Чарышагропродукт", - компания, которая в том числе с нашей поддержкой, смогла восстановить Чарышский маслосырзавод. Сейчас завод уже выпускает продукцию.

Компания "Свивт" сейчас выпускают подушки, одеяла, белье, приобрела оборудование с нашей помощью для покраски ткани. И сейчас будет осуществлять полный цикл работ сама, а не как раньше, возить на окрашивало в другой регион. Это позволит ей сократить затраты и быть более конкурентоспособными на рынке. Таких примеров на самом деле много, и маленьких, и больших. В этом году мы запланировали пересмотреть формат нашего общения с предпринимателями. В прошлом мы отрабатывали так: мы запускали информационную активность, массово рассказывали предпринимателям, что есть у государства для развития бизнеса, в этом году мы хотим поменять формат. Будем показывать на успешных примерах кейсов людей, прошедших путь вместе с нами. Мне кажется, это будет более правильно и более адекватно. По крайней мере, попробуем.

- Как насчет экспорта? Алтайский край сейчас очень активно работает в этом направлении, я говорю не только про фонд, а вообще про власть Алтайского края. Насколько я знаю, и фонд очень много делает для развития экспорта. Можете назвать несколько компаний-экспортеров, которые в этом году действительно заявили о себе и совершили какой-то прорыв.

- У нас в прошлом году появились хорошие возможности для развития. У нас по направлению экспорта произошел скачок. Если в 2018 году по центру экспорта мы вывели предпринимателей всего на пять международных выставок, то в 2019 году –уже на 18 выставочных мероприятия — это 11 бизнесс-миссий, в том числе эспортреверсных. Соответственно возможностей для выхода на внешние рынки появилась гораздо больше. Плюс, мы включились в такую программу, как акселератор Сколково, Сбербанка, и наши компании смогли пройти там образовательный курс, что тоже для них, думаю, стимул для развития. Пробует себя в сфере экспорта, к примеру, такая известная компания как "Ликон" — производитель неизвестных сыров "Зимпречье". Она очень активно пытается зайти на вьетнамский рынок. Здесь я подсвечиваю пример того, как правильно нужно делать. Нужно не багульно выходить на какое-то направление и отправлять вагонами продукцию с надеждой, что там где-то партнер какой-то отработает, а нужно двигаться маленькими шажками. Сначала выехать на выставку с небольшой партией продукции, оценить спрос, оценить с нашей помощью выход на сертифицирующие центры, разные государственные структуры. А также выяснить, можно ли с этим товаром выходить, как его правильно упаковать, даже как подготовить вывески, документы, как сделать сертификацию продукта правильно. Эта компания идет вот этим путем сейчас. Она планомерно участвует в мероприятиях, которые мы проводим с вьетнамской стороной, и приезды их использует, и выезжает на выставки. Она готовит свою продукцию и упаковывает именно под рынок Вьетнама. Я думаю, что это даст для них хороший толчок в развитии.

Барнаульский котельный завод тоже активный участник всех программ, и продукция его востребована на рынках Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Компания "Велес" тоже наш активный участник в выставочных мероприятий. Продукция сельхозмашиностроения очень качественная, которая востребована не только на рынках Юго-Востока и Ближнего Востока, но и в Германии и в Польше покупают навесное оборудование для сельхозтехники алтайского производства. Это тоже очень показательно.

Компания "СиСорт", которая на рынке давно звучит как видный экспортер, но тем не менее, они ищут новые рынки сбыта и наряду с теми 38 странами, в которых они уже продают сепараторы, все равно оказывается есть куда расти.

- То есть вот эти бизнес-миссии и выставки действительно имеют очень практическое значение для предпринимателей?

- Да, это одни из самых действенных инструментов продаж. Потому что там предприниматели напрямую могут показать свой продукт и выйти на покупателя. На мой взгляд, это направление очень эффективно. Одним из главных критериев оценки нашего труда в сфере экспорта – это количество контрактов, которые наши предприниматели заключают и объем того экспорта, который с помощью нашей поддержки они за пределы направляют.

В прошлом году цифры были очень неплохие. Если 2018 году мы могли поддержать 22 компании, то за 2019 год – уже 91 компанию. Если в 2018 году объем экспорта поддержанного совместно с нами составил 19,8 миллионов долларов, то 2019 — 217 миллионов долларов. Скачок заметен, да? И основная конверсия произошла от контрактов и объема за счет участия в выставках и благодаря электронной торговли.

Кстати, направление электронной торговли в 2020 году мы сделаем одним из флагманских, потому что это очень динамичный рынок. Он дает возможность работать на таких рынках как Алибаба, Амазон. Это подойдет для любых форматов и видов бизнеса, для малого, так и среднего. На этом направлении нам придется сделать много усилий.

- Такая высокая планка, ее теперь ведь надо поддерживать и поднимать, поднимать, поднимать. Есть куда расти?

- Несомненно, есть. Я считаю, что мы вот только-только раскачали тему не скажу что полного доверия, но, по крайней мере внимания привлекли предпринимателей к инструментам господдержки. Большая информационная компания и в 2019 году была, и в 2020 году будет. Это не только форумные события и наши выезды в районы. Фонд активно выезжал в районы в 2019 году. Мы побывали в 30-ти районах края, провели такой формат общения, как автопоезд "Мой бизнес". Мы выезжали конкретно в населенные пункты, общались, рассказывали о возможности государственной поддержки, и выявляли, чего бы хотелось данной территории. И с эти багажом в 20-й год зашли, и будем меняться так, чтобы бы были более востребованы наши услуги, а люди не боялись приходить за господдержкой, знали, куда и по каким каналам можно обратится. Каналов сейчас много. Мы в прошлом году организовали горячую линию для предпринимателей, мы запустили портал мойбизнес22.рф, мы начали работать в формате центра "Мой бизнес" одними из первых в России, когда физически в Барнауле по адресу улица Малотобоская, 19 можно прийти и задать любой вопрос, записаться на мероприятие и получить весь спектр поддержки в одном месте. Вроде как МФЦ, но только для бизнеса Алтайского края.

- А расскажите про будущее Центра бизнес-инкубирования?

- В формате дизайн мышления мы отрабатывали эту тему. Получив обратную связь от предпринимателей, поняли, что такой формат имущественной поддержки как офис в центре города по льготным условиям немножко устарел. Есть много вариантов коммерческой аренды, и она довольно приемлема по ценам, тоже с инфраструктурой, с парковками. Она более востребована. Из опыта общения с предпринимателями и с коллегами из других регионов, стало понятно, что сейчас нужны форматы каворкингов. Поэтому мы пошли по этому пути, и центр бизнес-инкубирования планируем трансформировать в каворкинг-центр, клуб, в котором была бы возможность провести встречи, и узнать различные новинки из областей знаний. Там будет лекционный зал и место, где можно будет просто посидеть и поработать: хороший Wi-Fi, необходимая инфраструктура, кафе. Также мы хотим внедрить такой мощный элемент как фабрика процессов. В этом направлении уже начали работать.

Сейчас, параллельно с национальным проектом по поддержке малого бизнеса, идет проект по повышению производительности труда. Так вот в рамках этого проекта перед нами стоит задача создания таких площадок, где предприниматели могли бы, имитируя свои производственные процессы, учиться бережливому производству, повышать эффективность труда.

- Антон Валерьевич, по традиции продолжите фразу "Мой бизнес — это"…

- Для меня это три составляющих. Мой бизнес – это независимость, но это и большая ответственность. Но в целом – это успех, потому что заниматься бизнесом — это достигать успеха, удовлетворения, от того, что ты делаешь.