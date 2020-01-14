Пинала по лицу. Жительницу Барнаула осудят за избиение полицейского

Следователи завершили разбирательство по факту избиения сотрудника полиции. Сам инцидент произошел в декабре 2019-го.
Установлено, что в дежурную часть одного из отделов полиции доставили 38-летнюю горожанку, сообщает пресс-служба алтайского Следственного комитета. Женщина сначала оскорбила правоохранителей, а затем ударила одного из полицейских руками и ногами по лицу.
В ходе разбирательства горожанка полностью признала свою вину. Дело передали в суд. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.
Комментарии
Мощно! )))
Каратистка попалась?))
Попрошу уточнить, а полицейский что, лежал на полу когда его пинали?
Он в помещении был один?
Как там эти "защитники закона" прошли переаттестацию что с бабой справится не смогли?
Его не сожалеть, а гнать весь наряд надо из органов. Капец, пьяная баба наряд дежурной части излохматила. Вот её вместо суда и надо в дежурку посадить. Глядишь от таких дежурных и порядка больше будет
какой позор
Гвардейцам плечики вывихивают блогеры, полицейских бабы избивают... пипец...
На фото избитый полицейский плачет?
А почему до дежурный части она никогда не тронула?.
Хочется видео посмотреть.
Вы тут долбоящеры что ли все?
Лично я ментов боком обхожу, и у меня нет к ним никакого отношения, кроме настороженного, но вы то сами понимаете какую чушь тут собираете?
Пьяную бабищу привезли в отдел, она там бросилась на полицейского, что и зафиксировали в протоколе, а потом открыли уголовное дело.
Вот этот в 16:10, который пишет, что мол с бабой справиться не могли - он чего хотел? Чтобы ей в ответку с ноги в харю заехали, чтобы она там костьми рухнула? Ее просто повязали, но и того что она успела сделать - хватает для статьи.
Нельзя на ментов нападать, это грех, описанный в УК РФ) нигде в мире нельзя на ментов нападать. Везде за это садят.
Ни блогерам с задним приводом, ни пьяным бабам нельзя нападать на погонников.
И ещё: в 16:15 реально думает, что иллюстрация взята с натуры? Что это именно тот самый мент?
Что-то не припомню новости про избиение полицейских мужчинами. Но сообщения о женщинах, наносящих побои защитникам (общественного порядка) появляются перманентно. Причем обязательно обиженные мужики в погонах идут в суд. хотя ведь Путин декриминилизировал закон о побоях, он сам с восторгом об этом рассказывал по телику. Не уголовное теперь, а административное нарушение.