Барнаульцы рассказали о пивной, которая мешает им жить

Мужчина, проживающий в многоквартирном доме по улице Северо-Западной, 48б, рассказал о том, как посетители пивного бара портят жизнь жильцам. Пост возмущения опубликовали в сообществе Barnaul22.
"Ор невозможный до пяти утра, крысы туда-сюда бегают, и вся округа превратилась в отхожее место. Летом испарения, что в жару окна закрываем", – написал он.
Углы дома залиты испражнениями, мимо которых вынуждены ходить люди. Автор добавил, что в этом районе нет ни кафе, ни обувного магазина, но в каждом доме есть пивной бар, посетители которого отравляют жизнь соседям.
"Жители дома на Северо-Западной с нетерпением ждут, когда вступит в силу новый закон о закрытии питейных заведений в жилых домах", – поделился своими мыслями автор.
Комментарии
В Гисе часы работы пивнушки с 10 до 24.
Что они там до 5-ти утра делают на улице?
14.01.2020 16:50
- гость -
В Гисе часы работы пивнушки с 10 до 24.
Что они там до 5-ти утра делают на улице?
Может это не клиенты пивнушки испражняются до 5 утра, а жители этого многоквартирного дома?
Надо посетителям пивнухи жалобу на жильцов дома написать, что те им мещают культурно отдыхать в пивнухе.
этого закона с нетерпением ждут жители большинства многоэтажек с пивняками.
но не будет такого закона! никогда! пивное лобби слишком сильно. даже в Алтайском крае почти все директора крупных пивзаводов депутатствуют
Заправка эта нерентабельная. Пивас в долг не дают. Дворик хороший для распития. А так Заправок около 160 штук по столице.
У нас как-то наоборот, как открыли пивнушку в доме, вся пивная мафия теперь там, а не шарится по улице с двухлитровками на троих.
Островского, 16...пивнуха, сборище маргиналом, вечно пьяных, которые выходят покурить на крыльцо, ругаются матом, выясняют отношения, ругаются... в шаге пешеходная дорожка по которой идут дети со 126 школы, люди идут с работы и в магазин.
А там не меняется ситуация в течении дня и времени года, жесть...
о, там же закрытая территория двора, какие углы?
ааа
в присторойке
48г......
это не заправка, это реальная срань-бар, вывески меняются регулярно, хоидить вечером неприятно, да...
Город итак не отличается культурой населения, еще и питейных заведений понаклепали,..