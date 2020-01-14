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Почему в Барнауле закрылся первый магазин "Спортмастер"

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
С 15 января магазин уже не будет работать
Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

14 января 2019 года стал последним днем работы для магазина "Спортмастер" на проспекте Красноармейском, 131, в Барнауле. Это первая в краевой столице точка данной федеральной сети, которая открылась еще в 2004 году. Стоимость помещения составляет 83 млн рублей.

Автор объявления о продаже сообщает, что общая площадь магазина, который расположен на первом и цокольном этаже, составляет 1386 кв.м. Высота потолков переменная – от двух до четырех метров.

Между тем продажа и закрытие этой точки вовсе не означает, что дела "Спортмастера" стали идти хуже. По словам представителя консалтинговой компании "ТЦ БЦ" Анны Поломошновой, компания шла к ликвидации магазина уже несколько лет.

"После запуска первого магазина "Спортмастер" продолжал развиваться как компания, ассортимент магазинов рос. И когда компания в 2017 году открывала гипермаркет в ТРЦ Galaxy, они уже понимали, что закроют первый магазин. Да, здесь (на Красноармейском, – прим. ред.) был хороший трафик, люди уже привыкли ходить сюда. Но они специально с 2017 года планомерно переключали аудиторию этого магазина на Galaxy и ждали, пока магазин полностью не выработает свой ресурс. Это абсолютно продуманное плановое решение, эта локация не перестала работать, она по-прежнему живая, просто интересы компании "Спортмастер" сместились в пользу гипермаркета", – рассказала amic.ru эксперт.

Поломошнова добавила, что сотрудников магазина на Красноармейском также подготовили к ликвидации точки. Были решены все кадровые вопросы, а коллектив оптимизировали, часть перешла работать в гипермаркет в Galaxy.

В объявлении также указано, что инженерные системы помещения (в том числе энергоснабжение, теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование, системы пожарной безопасности) соответствуют современным требованиям и находятся в идеальном техническом состоянии. И это, по мнению Анны Поломошновой, сыграет немаловажную роль при продаже торговых площадей.

"Помещение недешевое и немаленькое по квадратам. Но его можно разделить и использовать в будущем как арендный бизнес. Не обязательно искать туда одного арендатора как "Спортмастер", сделать это будет достаточно сложно. Но помещение имеет хорошую систему вентиляции, вытяжки, потолки высотой четыре метра, фасадное остекление. Рядом есть остановки, школы, хороший трафик. Это ликвидное помещение", – заключила она.

При этом она добавила, что 83 млн рублей – это вполне справедливая цена для такого помещения.

Если учитывать закрытие точки на Красноармейском, то сейчас в Барнауле работает четыре магазина "Спортмастер" (в ТРЦ Galaxy, "Волна", "Европа" и "Огни").

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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