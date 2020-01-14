Диана Гурцкая исполнила мечту мальчика из Барнаула

Мечта 10-летнего Ярослава Букина исполнилась в рамках всероссийской социальной акции "Елка желаний". Шар юного барнаульца с елки в Москве сняла известная певица Диана Гурцкая. Мальчик хотел конструктор для программирования Lego "Звездные войны". Певица отправила подарок в Барнаул самолетом. Конструктор Ярославу вручила министр социальной защиты края Наталья Оськина.
По словам мамы мальчика, Юлии Букиной, с новогодним подарком все произошло спонтанно. Она сама заполнила анкету на сайте. Ярослав даже не знал об этом. Поэтому для него подарок стал неожиданным и приятным, сообщает официальный сайт региона.
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