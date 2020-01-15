Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Алексей Кудрин высказал свое мнение относительно борьбы с бедностью в России, пишет "RT".
"Если мы говорим о борьбе с бедностью, то я бы сегодня видел более эффективные инструменты: субсидии по признаку доходности на душу в семье", — поделился мнением руководитель Счетной палаты.
Кудрин считает, что такая мера была бы гораздо эффективнее, чем снижение НДФЛ для низких зарплат.
Глава Счетной палаты отметил, что самые нуждающиеся люди обычно и вовсе не имеют такого дохода, с которого можно было бы взимать налог. Поэтому изменение ставки никак не повлияет на жизнь и финансовое положение бедных семей.
Комментарии
Вот итог 20 летнего бесславного правления унылого спецслужбиста. Нищее население. А лет через 30 что? С коррупцией начнёте бороться?