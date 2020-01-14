Почти в рассрочку. Ипотеку под 0,1% могут начать выдавать на Алтае

С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон о льготной ипотеке для жителей сельской местности. Его разработали в рамках федеральной госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы".
Согласно документу, банки будут выдавать жителям сельской местности кредиты на строительство или покупку индивидуального дома сроком до 25 лет по ставке от 0,1% до 3% годовых. Сумма ссуды для жителей Ленинградской области и Дальнего Востока – до 5 миллионов рублей. Для остальных регионов – до 3 миллионов. Минимальный первоначальный взнос – 10% от стоимости.
Разницу будет субсидировать бюджет. На каком уровне сформировать ставку, решат банки и власти отдельных сельских территорий, но в любом случае она не превысит 3%, подчеркивает ИА "Недвижимость".
Комментарии
Найдут способ вытянуть деньги... Придумают что нить
Всё, валим в Питер!
Никому это село не нужно. где работать люди будут или они из воздуха деньги брать будут?
На городе работы нет, в селе и подавно. Почками закрывать ипотеку будут ?