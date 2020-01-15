Владимир Путин 15 января обратится к Федеральному собранию

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Мероприятие состоится сегодня, 15 января, в Центральном выставочном зале "Манеж".
Это станет первым случаем за 26 лет, когда президент обратится к парламенту в январе. С 2008 по 2017 год выступление проходило в конце года – в декабре или ноябре. В 2018 году выступление перенесли на март.
Ранее стало известно, что одной из главных тем послания станет проблема роста уровня доходов россиян. По словам президента, его "очень беспокоит" то, что в России не растут реальные доходы населения.
Комментарии
Сказки обычно на ночь рассказывают. Надо время перенести.
Путин раскритиковал низкие доходы россиян.
Минфин тоже раскритиковал низкие доходы россиян.
Олигархи, депутаты, генералы и попы тоже раскритиковали низкие доходы россиян!
Думаю, что теперь точно штрафы введут, за наличие низких доходов.
70% бюджета страны оседает в Москве, где живут 10% населения.
На остальные 90% населения приходится 30% бюджета.
Бюджет города Москвы больше бюджетов всех других городов вместе взятых.
Поэтому Москва купается в роскоши, меняют 2 раза в год зимние бордюры на летние (по факту такие же, но работа идет, бюджеты осваиваются) и наоборот, а вся страна выживает.
Слушайте! И не говорите, что не слышали! )))
Слушайте! наши маленькие ушки не вместят столько навешанной лапшы(
Ну и пусть себе обращается на здоровье, хоть к чёрту лысому. Больше не интересует.