Ученые нашли белок, который способен заменить физические упражнения

Американские ученые обнаружили белок, который способен вызывать тот же эффект, что и физические упражнения, сообщают "РИА Новости".
На мухах и мышах проводились исследования, которые показали, что экспрессия белков семейства сестринов положительно влияет на выносливость организма и эффективность упражнений. Кроме того, активация сестрина имитирует в мышцах как молекулярные, так и физические последствия упражнений.
Результаты исследования подтвердились после тестов на мухах. Насекомые, у которых сестрин был "выключен" обладали не только худшей выносливостью, но и не имели функции сжигания жиров.
Специалистам удалось вывести сверхэкспрессию сестрина, после введения которых мышцы развивались быстрее, чем при тренировках.
Комментарии
так вот почему спортсмены ездят в горы тренироваться???...