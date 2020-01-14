Барнаул занял 20-е место по уровню зарплат из 23 городов России

Средняя зарплата в Барнауле за год выросла на 9,6% и составила 30 590, выяснили эксперты портала Авито. Работа.
Самой высокооплачиваемой сферой в городе стало строительство со средней зарплатой около 38 620 рублей. Чуть меньше получают представители автомобильного бизнеса — 37 860 рублей, а на третьем месте транспорт и логистика - 34 590 рублей. Меньше всего получают представители сферы ЖКХ, туризма и студенты.
Самыми востребованными профессиями среди работодателей стали: производство, сырьё, с/х; продажи; строительство; автомобильный бизнес и транспорт, логистика. Соискатели чаще всего интересовались работой в категориях: производство, сырьё, с/х; продажи; строительство; без опыта, студенты и транспорт, логистика.
По уровню среднемесячных зарплат Барнаул занял 20-е место из 23 городов России. Меньше получают только в Тольятти, Ульяновске и Волгограде.
Комментарии
>Меньше всего получают представители сферы ЖКХ, туризма и студенты.
а что, нынче студентам зарплату платят?
>По уровню среднемесячных зарплат Барнаул занял 20-е место из 23 городов России. Меньше получают только в...
А что, в России только 23 города?
Полгорода работает за МРОТ. Самыми востребованными профессиями стали безработные.
Сладко ! Сладко ! Сладко !...