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Кресты, кирпичи и прорубь. Как в Барнауле строят крещенский городок

, ИА "Амител"
Уже в это воскресение, 19 января, православные христиане отметят праздник Крещение Господне

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подготовка к одному из важных православных праздников – Крещению Господнему – продолжается в Барнауле. В этом году на территории столицы края будет открыто три купели: возле Речного вокзала, на озере Пионерском в Казенной Заимке и в микрорайоне Булыгино.

Крещенский городок на Речном вокзале по традиции станет главным местом для праздничных мероприятий. Здесь пройдет чин Великого освящения воды и окунание всех желающих в прорубь. Кроме этого в городке будет сделана часовня из снега, установлены две бани и биотуалеты.

Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина узнала, как сейчас проходят подготовительные работы на главной городской купели.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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