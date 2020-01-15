Кресты, кирпичи и прорубь. Как в Барнауле строят крещенский городок

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Подготовка к одному из важных православных праздников – Крещению Господнему – продолжается в Барнауле. В этом году на территории столицы края будет открыто три купели: возле Речного вокзала, на озере Пионерском в Казенной Заимке и в микрорайоне Булыгино.
Крещенский городок на Речном вокзале по традиции станет главным местом для праздничных мероприятий. Здесь пройдет чин Великого освящения воды и окунание всех желающих в прорубь. Кроме этого в городке будет сделана часовня из снега, установлены две бани и биотуалеты.
Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина узнала, как сейчас проходят подготовительные работы на главной городской купели.
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