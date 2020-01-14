Федор Смолов сделал предложение несовершеннолетней внучке Ельцина

Футболист "Локомотива" сделал предложение внучке Бориса Ельцина Марии Юмашевой, сообщает портал "7 дней".
Смолов дожидается совершеннолетия возлюбленной, которой на данный момент исполнилось 17 лет. По информации издания, свадьбу планируют сыграть в 2021 году на острове Сент-Барт в Карибском море.
Ранее пользователи социальных сетей не раз замечали возлюбленных вместе на разных мероприятиях и на отдыхе. Информация о романе футболиста с несовершеннолетней девушкой подтвердилась после того, как Смолов опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с Юмашевой.
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