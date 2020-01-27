Сохранить и приумножить: в новом ЖК Барнаула берегут лес и кошельки жильцов

Нагорная часть Барнаула привлекает к себе все больше внимания как со стороны горожан, так и строительных компаний. Если раньше здесь велась точечная застройка, то теперь возводят полноценные жилые комплексы. Перспектива жизни в окружении соснового бора, да еще и в считанных минутах езды от центра города, весьма привлекательна.

Городской оазис

Живописный район "Хорошоево", начавший свое строительство с двух 16-этажных домов, – экологически благоприятный для проживания. В окружении природы, но вблизи от центра города и с современной транспортной сетью.

Пять минут займет дорога на автомобиле до Змеиногорского тракта, пятнадцать минут – до центра Барнаула, сорок минут – до международного аэропорта.

Совсем рядом есть остановка общественного транспорта. Ближайшие детские сады, центры детского развития, школы, супермаркеты и другие объекты инфраструктуры расположены в десяти минутах езды на автомобиле от жилого комплекса.

Барнаульский ленточный бор, с которым граничит жилой комплекс – это реликтовый хвойный лес протяженностью более 500 км, один из крупнейших в Западной Сибири. В пятидесяти метрах от квартала проходит Трасса здоровья, где можно совершать лыжные, пешие и велосипедные прогулки. А на территории комплекса появятся асфальтированные дороги, парковки, зоны отдыха для взрослых и детей, спортивные площадки.

Строительство комплекса не связано с вырубкой леса – работы ведутся в пределах пятна застройки, свободного от деревьев. Естественное озеленение дополняется липовой аллеей, палисадниками и цветочными клумбами вокруг домов.

Все продумано до мелочей

Автономность коммуникаций, предлагаемых в районе "Хорошоево", – это не только экономия семейного бюджета жильцов, но и забота об экологии района проживания. Благодаря собственной газовой котельной в квартирах всегда будет комфортная температура, а владельцы будут экономить на коммунальных платежах до 30%.

Кроме этого, в домах микрорайона проведены центральные коммуникации. Каждый корпус оборудован двумя грузопассажирскими лифтами, к которым не примыкает ни одна квартира. Внутренние помещения и дворовые пространства комплекса полностью приспособлены для маломобильных групп населения.

В двух строящихся домах-"близнецах" с монолитно-каркасными башнями и фасадами с витражным остеклением лоджий – 116 квартир. Есть в проекте одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Последние этажи (15-16) занимают четыре двухуровневые квартиры: две двухкомнатные и две пятикомнатные – поистине воздушные варианты просторного жилья. А покупателей квартир на первых этажах ждет еще и приятный бонус – лоджия с выходом в палисадник.

Нагорная часть – это престижный район Барнаула. Но это не значит, что за жизнь в нем нужно платить невероятные деньги. Стоимость квадратного метра в ЖК "Хорошоево" – 43,5 тысячи рублей. К примеру, однокомнатную квартиру с прекрасной планировкой можно взять по цене от 1 566 490 рублей.

Сдать первые два дома планируют в IV квартале 2020 года. Всего в комплексе 11 домов.

Проектная декларация:

ул. Нагорная 6-я, 15г/8

ул. Нагорная 6-я, 15г/9

ЖК "Хорошоево"

г. Барнаул, Змеиногорский тракт, ул. 6-я Нагорная, 15Г 8/9

Телефон: 8 (3852) 539-953

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