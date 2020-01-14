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Новости

Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками МВД

, ИА "Амител"
Журналиста пригласили на допрос
Фото: huffingtonpost.com

Фото: huffingtonpost.com

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова признали потерпевшим в деле о превышении полномочий сотрудниками полиции, пишет издание. 

Об этом Голунову сообщил следователь, который ведет дело. Ивана пригласили на допрос, который состоится 20 января. 

Иван Голунов был задержан летом 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Дело против журналиста прекратили после масштабной общественной кампании. 

Сотрудников полиции, причастных к задержанию Голунова, уволили, а во время пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что против полицейских возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. 

  
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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