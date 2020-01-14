"АлтайБаскет" не сумел повторно обыграть "Чебоксарских Ястребов"

В повторном матче чемпионата России среди команд Суперлиги-2 барнаульский "АлтайБаскет" не сумел обыграть "Чебоксарских Ястребов".
Команда из столицы Чувашии завладела преимуществом с первых минут и выиграла стартовую четверть со счетом 25:14. Во втором отрезке игры баскетболисты из Чебоксар увеличили свое преимущество и на большой перерыв команды ушли при счете 49:32 в пользу "Ястребов". После возобновления игры гости продолжили планомерно увеличивать перевес в счете. Третья четверть игры завершилась с результатом 71:49 в пользу гостей.
Заключительная десятиминутка стала формальностью, но тем не менее барнаульцам удалось сократить разрыв. Итоговый счет 84:77 в пользу гостей из Чебоксар.
Напомним, в первой игре "АлтайБаскет" вырвал победу в овертайме со счетом 84:80. "Ястребы" по-прежнему возглавляют турнирную таблицу. Барнаульцы, несмотря на поражение, сохранили за собой третью строку. Следующие матчи "АлтайБаскет" вновь проведет в Барнауле. 24 и 25 января соперником алтайских баскетболистов станет "Зенит-2" из Санкт-Петербурга.
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