Ученые открыли новые полезные свойства кофе

Регулярное употребление кофе способствует оздоровлению состава микробиома кишечника, что приводит к снижению риска ряда заболеваний, пишет "РГ". К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа Бейлора.
Они провели исследование, участие в котором приняли 34 человека. Испытуемым сделали скрининговую колоноскопию и сравнили разнообразие и распространенность бактерий у людей с низким и высоким уровнями употребления кофе.
Оказалось, что разнообразие биома кишечника в зависимости от употребления кофеина не менялось, однако количество бактерий менялось достаточно сильно. У любителей кофе полезных микроорганизмов оказалось больше, а вредоносных меньше.
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