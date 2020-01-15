В Горном Алтае на Крещение откроют 18 купелей

Специалисты обследовали толщину льда на водоемах Горного Алтая и по итогам проверки составили список мест, где будут организованы купели на крещенские праздники.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай, спасатели в этих местах будут дежурить с 23:00 18 января до 18:00 19 января.
В общей сложности откроют 18 купелей. Наибольшее их число пришлось на Улаганский район: в селах Акташ (река Чуя), Балыктуюль (р. Балыктуюль), Балыкча (р. Чулышман) и Улаган (р. Башкаус).
Второй по количеству – Усть-Канский район. Там оборудуют площадки на реке Чарыш в селах Коргон, Усть-Кан и Усть-Кумир.
По две купели откроют в Горно-Алтайске (у мостов через реку Майма в районе Пионерского острова и на улице Зеленая), в Турочакском районе (в с. Артыбаш на озере Телецкое и в с. Турочак на реке Бия) и Усть-Коксинском районе (в с. Верх-Уймон на реке Килинская и в с. Огневка на протоке реки Катунь).
Также в список мест, где организуют массовые купания, вошли: с. Кош-Агач, река Чуя; с. Онгудай, река Урсул; с. Верх-Уймон, река Килинская; с. Огневка, протока реки Катунь; с. Гусевка, река Иша; Узнезинское сельское поселение, район Голубых озер; Шебалинский район с. Шебалино, река Сема.
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