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Новости

Солдаты неудачи. Цветные фотографии Вьетнамской войны

, ИА "Амител"
47 лет назад США прекратили все боевые операции против Вьетнама

15 января 1973 года вооруженные силы США остановили военные действия на территории Северного Вьетнама. Прогресс был достигнут на Парижских мирных переговорах.

Война для вьетнамцев была настоящим адом, в котором они одержали победу ценой миллионов жизней. Во время войны на территории Вьетнама работало много фотографов. Одни из лучших снимков были сделаны для журнала Life.


Комментарии

15.01.2020 10:19
АБОРИГЕН

Как бы то ни было, распространение коммунистической заразы было остановлено причем по злой иронии судьбы остановлено китайскими коммунистами. На бумаге будучи интернационалистами, на деле оказались обычными нацистами. Красное и коричневое всегда было рядом друг с другом.

15.01.2020 10:31
гость

Война для вьетнамцев была настоящим адом, в котором они одержали победу ценой миллионов жизней

И никакой ответственности

15.01.2020 10:32
ек

аборигеша, какая же ты недалекая жалкая шавка...
Коммунистическая зараза? Красное и коричневое? Ты кто такой, чтобы такое изрекать? Ничтожный тролль на занюханном региональном сайте, а гонору как у Остапа Бендера... да ты максимум на Паниковского тянешь, альтернативноодаренный..

Мое личное тебе презрение.

15.01.2020 10:35
гость

Красное красному рознь, можно называться социализмом, а быть национал-социализмом, а можно называться социализмом, а быть, по сути, капитализмом, как в Китае и во Вьетнаме. И красное коммунистическое от коричневого националистического очень далеко, пример - Украина, там коричневые воюют со всем красным

15.01.2020 10:38
гость

Связь красного и коричневого - чушь изначально, красное - это интернационализм, а коричневое - национализм, это полная несовместимость. Жертвам ЕГЭ такая же жертва методичку написала, они ее распространяет

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