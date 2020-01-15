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Новости

Солдаты неудачи. Цветные фотографии Вьетнамской войны

, ИА "Амител"
47 лет назад США прекратили все боевые операции против Вьетнама

15 января 1973 года вооруженные силы США остановили военные действия на территории Северного Вьетнама. Прогресс был достигнут на Парижских мирных переговорах.

Война для вьетнамцев была настоящим адом, в котором они одержали победу ценой миллионов жизней. Во время войны на территории Вьетнама работало много фотографов. Одни из лучших снимков были сделаны для журнала Life.


Комментарии

15.01.2020 10:19
АБОРИГЕН

Как бы то ни было, распространение коммунистической заразы было остановлено причем по злой иронии судьбы остановлено китайскими коммунистами. На бумаге будучи интернационалистами, на деле оказались обычными нацистами. Красное и коричневое всегда было рядом друг с другом.

15.01.2020 10:31
гость

Война для вьетнамцев была настоящим адом, в котором они одержали победу ценой миллионов жизней

И никакой ответственности

15.01.2020 10:32
ек

аборигеша, какая же ты недалекая жалкая шавка...
Коммунистическая зараза? Красное и коричневое? Ты кто такой, чтобы такое изрекать? Ничтожный тролль на занюханном региональном сайте, а гонору как у Остапа Бендера... да ты максимум на Паниковского тянешь, альтернативноодаренный..

Мое личное тебе презрение.

15.01.2020 10:35
гость

Красное красному рознь, можно называться социализмом, а быть национал-социализмом, а можно называться социализмом, а быть, по сути, капитализмом, как в Китае и во Вьетнаме. И красное коммунистическое от коричневого националистического очень далеко, пример - Украина, там коричневые воюют со всем красным

15.01.2020 10:38
гость

Связь красного и коричневого - чушь изначально, красное - это интернационализм, а коричневое - национализм, это полная несовместимость. Жертвам ЕГЭ такая же жертва методичку написала, они ее распространяет

15.01.2020 10:50
Константин

Национализм это когда ты гордишься и любишь свою нацию и с уважением относишься к остальным. Нцизм это когда ты превозносишь свою нацию нед другими, и уничтожаешь либо угнетаешь другие нации.

15.01.2020 10:51
- гость -

Не смогли америкосы, при всех их возможностях нагнуть маленький Вьетнам. Огромный респект вьетнамцам

15.01.2020 10:55
- гость -

Не смогли америкосы, при всех их возможностях нагнуть маленький Вьетнам. Огромный респект вьетнамцам

Не мешало бы вам поинтересоваться, хотя бы в ознакомительных целях, сколько техники туда поставил и сколько "специалистов" направил СССР.

15.01.2020 10:55
гость

Замечание Константина принимается, красное - интернационализм, а коричневое - нацизм, как крайняя форма национализма. На Украине коричневое воюет с красным

15.01.2020 10:59
гость

Ну без Китая и СССР, конечно, бы нагнули. Интересно, что Китай с Вьетнамом сейчас не очень дружит. И вьетнамцы тоже интересные, всем туристам показывают катакомбы, в которых они от американцев прятались, но и с американцами у них нормальные отношения, они им тоже катакомбы показывают

15.01.2020 11:00
гость

А в этих тоннелях не один американец смерть нашел, теперь они американцам их показывают, может, как предупреждение

15.01.2020 11:04
АБОРИГЕН

15.01.2020 10:32
ек
Подгорает? Это хорошо. Значит всё правильно.

15.01.2020 10:38
гость
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. На практике это всё оказалось рядом.

15.01.2020 11:11
- гость -

До сих пор во Вьетнаме часть воды остается отравленой примененным американцами химическим оружием.

15.01.2020 11:12
- гость -

15.01.2020 10:59
гость
Ну без Китая и СССР, конечно, бы нагнули. Интересно, что Китай с Вьетнамом сейчас не очень дружит. И вьетнамцы тоже интересные, всем туристам показывают катакомбы, в которых они от американцев прятались, но и с американцами у них нормальные отношения, они им тоже катакомбы показывают
----------------
Так туристы же им деньги везут.

15.01.2020 11:16
гость

15.01.2020 11:04
АБОРИГЕН

Опять неудачная попытка использовать методичку - и на практике они сцепились в ВОВ не на жизнь, а на смерть. И на Украине сейчас сцепились. И всегда так будет, это закон красного и коричневого, они несовместимы по природе. В одном случае - разделение на классы, в другом - на нации. Это несовместимо

15.01.2020 11:18
гость

15.01.2020 11:12
- гость -

Да я понимаю. Деньги не пахнут. К нам немцы тоже едут, посмотреть, где дед погиб

15.01.2020 11:20
АБОРИГЕН

15.01.2020 11:12
- гость -
Китай с Вьетнамом никогда не дружил. Поэтому ничего интересного, всё как обычно. На короткий период их сблизила коммунистическая идеология, но как только влияние Вьетнама при поддержке СССР (которого Китай тоже считал своим конкурентом) усилилось, Китай решил подрезать крылья Вьетнаму. Вот такие они лицемеры коммуняки-"интернационалисты".

15.01.2020 11:21
АБОРИГЕН

15.01.2020 11:16
гость
Они занимают одну "экологическую нишу" поэтому всегда будут за неё друг другу глотки грызть. Надо не в скрижали их смотреть, а то что по факту получается на практике.

15.01.2020 11:25
- гость -

15.01.2020 11:18
гость
15.01.2020 11:12
- гость -

Да я понимаю. Деньги не пахнут. К нам немцы тоже едут, посмотреть, где дед погиб
-----------
А вот кстати, немцы. Оба моих деда воевали с фашистами, однако к немцам, которые в качестве туристов приезжают в Россию, никакой неприязни из-за этого не испытываем. Не они же с нами воевали.

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