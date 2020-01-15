В Алтайском крае снизили тарифы за вывоз мусора, но не всем

Для большей части жителей Алтайского края в 2020 году снизили тарифы за вывоз твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Позитивные изменения коснулись пять из семи территориальных зон. Так, в Барнаульской зоне новая предельная плата составила 40,57 рубля с человека (в декабре 2019-го – 43,97 рубля), в Алейской – 57,08 рубля (68,7), в Каменской – 39,36 рубля (46,63), Славгородской – 71,24 рубля (109,02), а в Рубцовской – 64,22 рубля (79,27). Отдельно выделяют Барнаул, где тариф составил 60,35 рубля (в декабре 2019-го – 65,41 рубля).
Меньше повода для радости у населения Бийской и Заринской зон. Первую половину года для них тариф останется на прежнем уровне, а во вторую поднимется до 43,06 рубля (в декабре 2019-го 37,59 рубля) и 45,32 рубля (40,41) соответственно.
"В отличие от других коммунальных услуг для сферы обращения с ТКО устанавливаются предельные тарифы – максимальная планка, которую регоператор не имеет права превышать. Закон разрешает регоператорам применять при расчетах с потребителями размер платы меньше установленного тарифа", – уточнили в правительстве Алтайского края.
Для сравнения, в Новосибирской области в 2020 году плата за вывоз мусора составляет 59,88 руб./чел, в Красноярском крае – от 78,64 до 151,94 руб./чел, в Омской области – от 74,06 руб./чел. до 289,12 руб./чел.
Комментарии
ЛОЖЬ!
Полнейшая! ничего ни кто не снижал, как было так и есть по сей день.