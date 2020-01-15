Более 70 алтайских матерей остались без маткапитала. Злоумышленников ждет суд

Прокуратура Алтайского края направила в суд дело о крупном мошенничестве. В организованную преступную группу входило пять человек. В результате их действий более 70 женщин лишились выплат по материнскому капиталу.
Злоумышленники орудовали на территории края с 2010 по 2014 год по одной и той же схеме. Они находили женщин, имеющих право на маткапитал, и подыскивали им дома, находящиеся в непригодном для проживания состоянии. По документам же стоимость жилья завышалась – ровно до суммы маткапитала. Далее заключался договор купли-продажи, по которому злоумышленники получали средства материнского капитала – в счет погашения займа на дом.
В общей сложности ущерб от действий ОПГ составил порядка 26 миллионов рублей. Меру наказания злоумышленникам определит Железнодорожный районный суд Барнаула.
Комментарии
все потому что это ненужная бумажка
если нет ипотеки
А мамаш этих суд не ждет за незаконное обналичивание маткапиталла?))
мамашам жить на что?
вот и идут на крайние меры
в Новосибирске можно автомобиль купить
а у нас АКЗС попом не шевелит
Если жить не на что, детей рожать зачем?
15.01.2020 11:23
Мамаша Что за вопросы?! Наполеон говорил Главное ввязаться а там посмотрим. Какие вы все философы тут. Два знакомых: Один родил ребенка в нищите и тащил его без квартиры, снимал углы как мог потом через 13 лет еще 2 слелал -вытянул. Второй такой же как вы, а зачем мне плодить нищету? у меня даже квартиры нет!? сейчас 45 лет ни котенка ни ребенка, ах да квартира есть в Москве, только бабы не могут ему уже родить, возраст не тот, да и бабы уже старые...
15.01.2020 11:39
- гость -
а при чем тут бабы, если спермики без хвостиков?
15.01.2020 11:39
- гость -
Ну его счастье, что дети, видимо, относительно здоровые родились. А не повезет - можно так "ввзяаться", что потом только в окно вместе с ребенком. Ну и учитываем то, что от больного ребенка папы часто делают ноги быстро и далеко. И остается мама, если у нее ни квартиры, ни работы - понятно где.
15.01.2020 11:16
- гость -
мамашам жить на что?
вот и идут на крайние меры
в Новосибирске можно автомобиль купить
а у нас АКЗС попом не шевелит
Нельзя на него купить автомобиль, ни в Новосибе нигде, это государственный и права на него везде едины. Другое дело краевой маткапиал за 3 ребенка, тут да, возможно , но он меньше гораздо, у нас в крае так вообще 50 тыс. тут соглашусь с "а у нас АКЗС попом не шевелит" давно пора его увеличить и расширить условия
а за то что мамьки хотели смошенничать и незаконно обналичить маткапитал "купив" сарайку это ниче? их за это не осудят? несмотря на то, что поплатитились за это потерей средств
Действительно, к чему вопросы... Чтобы на вопросы отвечать, нужен интеллект, а детей можно и так нарожать
Ну вот все и выяснилось, для чего рожают- чтобы купить машину хотя бы! Это жесть.
15.01.2020 12:31
- гость -
Ну вот все и выяснилось, для чего рожают- чтобы купить машину хотя бы! Это жесть.
****
с ребенком надо и в сад и в поликлинику сьездить
если нет ипотеки, то маткапиал ненужная бумажка,
ибо на 470 тысяч не улучшить жилье.
образование детям оплатить только после 3 лет
купить жилье старшему- тоже нельзя, только на расширение. какое расширение на 470 тысяч? а?
20
- гость -
а за то что мамьки хотели смошенничать и незаконно обналичить маткапитал "купив" сарайку это ниче? их за это не осудят? несмотря на то, что поплатитились за это потерей средств
а что можно купить на эти деньги кроме сарайки?
дачу?
и там жить зимой и летом?
всем умникам рекомендую детально разобраться что можно приобрести на маткапитал
в реальности только отдать банкирам:
либо в погашение имеющейся ипотеки, либо залезть в еще одну, потратив маткапитал на первоначальный взнос
все.
15.01.2020 12:31
- гость -
Ну вот все и выяснилось, для чего рожают- чтобы купить машину хотя бы! Это жесть.
бггг
вырастить ребенка сейчас хотя бы до 3 летнего возраста с хорошим питанием и прилично одетого стоит неплохих денег
я уже не говорю про школу и ВУЗ
вложения так себе, никогда не окупятся
Люди вынуждены были обратиться к мошенникам так как ввязаться в новую ипотеку и с действующими зп просто нереально. Хотите не хотите а выбора у них нет. Вот так и обналичивали.
Надо же, как велик и могуч русский язык... Люди вынуждены обратиться к мошенникам... Какая же нужда их вынудила? С такой логикой можно дойти до того, что люди вынуждены родить ребенка, чтобы получить маткапитал, чтобы обратиться к мошенникам, чтобы незаконно получить 470 тысяч... ниче так цепочка "вынужденности" получается...
15.01.2020 13:18
Мамаша
Я вам больше скажу, я знаю одну пару где папаня живет в командировке все время-бизнесмен неудачный, и он предложил родить еще одного, говорит денег дадут. Как вам такой жизненный уклад? Сейчас 3 детей. Люди смотрят широко, а вы узко, и для вас наверное это шок.