Более 70 алтайских матерей остались без маткапитала. Злоумышленников ждет суд

Прокуратура Алтайского края направила в суд дело о крупном мошенничестве. В организованную преступную группу входило пять человек. В результате их действий более 70 женщин лишились выплат по материнскому капиталу.
Злоумышленники орудовали на территории края с 2010 по 2014 год по одной и той же схеме. Они находили женщин, имеющих право на маткапитал, и подыскивали им дома, находящиеся в непригодном для проживания состоянии. По документам же стоимость жилья завышалась – ровно до суммы маткапитала. Далее заключался договор купли-продажи, по которому злоумышленники получали средства материнского капитала – в счет погашения займа на дом.
В общей сложности ущерб от действий ОПГ составил порядка 26 миллионов рублей. Меру наказания злоумышленникам определит Железнодорожный районный суд Барнаула.
Комментарии
все потому что это ненужная бумажка
если нет ипотеки
А мамаш этих суд не ждет за незаконное обналичивание маткапиталла?))
мамашам жить на что?
вот и идут на крайние меры
в Новосибирске можно автомобиль купить
а у нас АКЗС попом не шевелит
Если жить не на что, детей рожать зачем?