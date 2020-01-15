В метро без штанов. Традиционный флешмоб прошел в столичных подземках мира

Фото: Reuters
Сотни людей сняли юбки и штаны и проехались в вагонах метро, сохраняя невозмутимый вид. Так прошла ежегодная шуточная акция No Pants Subway Ride. Впервые такое мероприятие было проведено в 2002 году в метро Нью-Йорка. Спустя несколько лет в акции стали принимать участие люди по всему миру.
Никакой особенной идеи за флешмобом не стоит, по словам организаторов – арт-группы Improv Everywhere, – это "международное празднование глупости".
Комментарии
это "международное празднование глупости"
Ну хотя бы сами понимают, что делают глупость. Хотя человек знающий, что делает глупость и продолжающий её делать уже не просто глупый, он переходит уже на новый уровень.
Моральные уроды...
Аборигену дайте это прочитать. Сто процентов увидите его сегодня же без штанов в трамвае четверке.
дефки зачётные, мужики стрёмные.
Чем бы не тешились,лишь бы о классовой борьбе не думали.
по морозцу слабО на 20 ку на остановке постоять в лесном?)))