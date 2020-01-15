Житель Алтая выстрелил из ружья в грудь 13-летней дочери

41-летний селянин в райцентре Турочакского района в приступе гнева едва не убил собственную дочь, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
Как выяснили следователи, мужчина разозлился на жену, которая с их общими детьми переехала к родителям и объявила о том, что будет подавать на развод, и решил отомстить.
Поздним вечером 12 января пьяный супруг пришел к дому, в котором находились его жена и дети. Они не пустили его внутрь.
Тогда мужчина несколько раз выстрелил во входную дверь и окна. Одна из пуль попала в грудь его 13-летней дочери. Девочку экстренно госпитализировали. Врачам удалось спасти ее от гибели.
В отношении мужчины правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".
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