Украинский лайнер сбили двумя ракетами

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" сбили в Тегеране двумя ракетами. Подтверждение этому предоставила газета The New York Times.
На видео, попавшем в распоряжение американских журналистов, видно, как в небо взлетает первая ракета, летит практически параллельно земле, и взрывается. Через 12 секунд после попадания из той же точки вылетает вторая ракета, которая также поражает цель.
Напомним, пассажирский Boeing "Международных авиалиний Украины" загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив трагедию человеческим фактором.
Комментарии
То есть три ракеты было. Получается установка прям очередью стреляет
как автомат
Подлинность соответствующего видео уже подтвердили
Как автор удачно стоял с включенной камерой на телефоне, прямо как чувствовал
У нас сексом напротив кафе занимались, посетители смотрели, но никто не снимал. А тут ракету успел заснять
Ракеты в одной стороне, самолет в другой.
И самый главный вопрос: почему за 30 сек до якобы атаки отключился транспордер, связь на самолете, а также связь с командованием на пункте ПВО?
Неужто иранцы такие мастера по связи.
Дикари
15.01.2020 10:50
гость
Подлинность соответствующего видео уже подтвердили
Как автор удачно стоял с включенной камерой на телефоне, прямо как чувствовал
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Какой автор? там стационарная камера видеонаблюдения.
Какой автор? там стационарная камера видеонаблюдения.
А, понял. Но тоже удачно, что и включена и работала
15.01.2020 11:02
- гость -
Какой автор? там стационарная камера видеонаблюдения.
Только есть одна беда, дата на видео другого года. Говорят, что иранцы типа забыли выставить. )
У нас у кофе камеры не было, секс не записали
Ну вы уж хотели, чтобы и включена, и работала, и настроена на самолет, еще, чтобы и дата была правильная
Пишут, что какие-то бибизянки с тех же краёв, ща хотят прикупить С400,,, неужтА продадим?
ТОР до 7 км, кажется бьёт, а С400 сбивает чуть не в космосе...
Если сирийцы старым С200 , сбили наш самолёт ИЛ- разведческий, сколь там человек погибло 18-20 наших офицеров?
Вот оно нам надо??? Раньше всё Африку, голожопую кормили, теперь на Ближний Восток перекинулись...
Ну да, две ракеты ушли... сначала взрыв возле кабины, потом уже окончательно...
Жаль людей... просто жаль.
Ирану хватило совести и мужества признаться в совершенной ошибке. В глупейшее положение себя поставили российские федеральные сми бросившиеся на перегонки наводить тень на плетень как в случае с малазийским боингом. Не стоило этого делать, не все еще деградировали до вашего уровня.
Ирану хватило совести и мужества признаться в совершенной ошибке. В глупейшее положение себя поставили российские федеральные сми бросившиеся на перегонки наводить тень на плетень как в случае с малазийским боингом. Не стоило этого делать, не все еще деградировали до вашего уровня.
ваш уровень деградации уже крайний ,запредельный.круче не бывает.!
Ирану еще и хватило точности, чтобы попасть. Еще хватило совести и мужество, сказать, что эта трагедия - результат авантюрной политики США в регионе, с чем не поспоришь.
Вопрос не в том кто снимал и на что хоть на микроволновку. Иран уже признал вину. Вопрос в том, что с завидной регулярностью перед конфликтом либо во время сбивают гражданские самолеты. спровоцируют собьют потом назначат виновника и наченают бомбить. Так сказать сформировать общественное мнение. А украинцев здесь просто пустили в расход. Потом выяснится что, диспетчер его направил в зону конфликта.
Ну если Нью Йорк Ньюс подтвердили подлинность....тогда, да! Это ага....конечно....так и было...!
эта трагедия - результат авантюрной политики США в регионе
А России там вообще не было. Если не считать установки, но она сама не стреляет. Возможно она не должна была перепутать, но она старая, ей ничего не предъявишь
15.01.2020 11:30
АБОРИГЕН
По информации Ирана, во время катастрофы у границ Ирана барражировало несколько беспилотников США.
Поэтому еще не факт, по кому стреляли иранские ПВО.
Как известно, современные беспилотники могут создавать ложные цели.
И у Ирана хватило совести и мужества заявить, что у его границ барражировало несколько беспилотников США, которые могли создавать ложные цели
Объясните почему самолет летел в Украину, но из украинцев там был только экипаж? Зачем такой рейс вообще нужен?
Для пересадки в Европу и Канаду
Через 12 секунд после попадания из той же точки вылетает вторая ракета, которая также поражает цель.
Контрольный выстрел.
бородатые имбецилы даже не поняли, что самолет летит от них, а не к ним.
Специально для всех слабослышащий и слабовидящих:
Ранее руководство КСИР детально пояснило причины форс-мажора.
1. Установка Тор, не вообще, а конкретно эта, не была подключена к системе общего управления ПВО.
2. После обстрела 2-х американских баз в Иране был озвучен запрет на полеты в районе Тегерана - они ждали американской ответки.
3. Хохлоборт взлетел через 2 часа с того момента, когда должен был вылететь по расписанию.
4. Таким образом экипаж Тора не был осведомлён о взлёте гражданского рейса, не видел связи транспондера борта, и принял решение о самостоятельном пуске.
С этим можно соглашаться или нет, но официальная версия такая, и чёрный ящик иранцы уже передают хохлам. Плюс арестованы все причастные к пуску.
Обвинять же Россию в запуске иранцами ракет из советского оружия - все равно что предъявлять концерну Ауди за людей, сбитых насмерть известным Барнаульским любителем зимнего катания на льду.
В руках дикарей российские ЗРК С200, Бук и Тор-самые лучшие способы для уничтожения пассажирской авиации в мире
15.01.2020 12:23
- гость -
А США не сбивали иракский пассажирский самолет? Или вы их тоже относите к дикарям.
"Обвинять же Россию в запуске иранцами ракет из советского оружия - все равно что предъявлять концерну Ауди за людей, сбитых насмерть "
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Концерн Ауди делает машины, предназначенный для перевозки людей. И только для этого.
Советское/российское оружие, что было продано Ирану, предназначено для убийства людей и техники. И только для этого.
Плохо, что вы не понимаете принципиальной разницы в этом.
Даже в такой деспотии как исламская республика возможно признание своей вины, более того несколько телеведущих признались что не могут работать в системе тотальной лжи. Возникает вопрос - а какой тогда режим в РФ и почему столько лжи не центральных каналах и никто не протестует?!
кому это вообще интересно?
Стрельба всегда ведется двумя ракетами
Раз иранцы не работают в системе лжи, значит они говорят правду про американские беспилотники, которые там летали. И то, что после обстрела американских баз в Иране был озвучен запрет на полеты в районе Тегерана, не врут. Получается это правда
Много кто делают оружие для обороны от врага, Россия не виновата, что покупают ее оружие. Раньше мечи из дамасской стали покупали, всем они очень нравились. Не надо пользоваться устаревшим, пусть покупают новое, оно понадежней. И не надо эксплуатировать технику с нарушением правил эксплуатации, надо подключать установку к системе общего управления ПВО, если так положено
15.01.2020 11:30
АБОРИГЕН
Ирану хватило совести и мужества признаться в совершенной ошибке.
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Увидели, что неопровержимые доказательства есть, вот и поспешили признаться.
Для порноАЛЕ
Оружие делают не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы оно было.
Оружие устрашения. Оружие сдерживания.
Вы, порноАЛЕ, про такое не слышали?
А амеры оружие производят и продают (на секундочку - большего всего остального мира вместе взятого), оно из хлебного мякиша? Или пиндосы своё оружие делают радовать людей во всем мире?))))))))
Для
15.01.2020 12:47
- гость -
Попробуйте купить в РФ даже гражданское оружие без справки из психушки и наркологии. Ограничение на продажу оружия должны распространяться не только на больных людей, но и на психически нездоровые режимы.
Кстати, американцы сбили иранский пассажирский самолет над Персидским заливом, погибло 290 человек. Они стреляли ракетой "земля-воздух" с эсминца. И эсминец и ракета были американские
Тогда после боя с иранскими катерами психологическое состояние команды американского эсминца было напряжённым, как у иранцев после того, как американцы убили Сулеймани
15.01.2020 12:53
Ale XXX
Ограничение на продажу оружия должны распространяться не только на больных людей, но и на психически нездоровые режимы.
Что-то не слышал, чтобы в Иране постоянно кого-то задерживали, в отличие от США и их западных шестерок. Да и гражданство пассажиров упавшего самолета совершенно не подтверждает ваше высказывание.