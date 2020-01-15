Украинский лайнер сбили двумя ракетами

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" сбили в Тегеране двумя ракетами. Подтверждение этому предоставила газета The New York Times.
На видео, попавшем в распоряжение американских журналистов, видно, как в небо взлетает первая ракета, летит практически параллельно земле, и взрывается. Через 12 секунд после попадания из той же точки вылетает вторая ракета, которая также поражает цель.
Напомним, пассажирский Boeing "Международных авиалиний Украины" загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив трагедию человеческим фактором.
Комментарии
То есть три ракеты было. Получается установка прям очередью стреляет
как автомат
Подлинность соответствующего видео уже подтвердили
Как автор удачно стоял с включенной камерой на телефоне, прямо как чувствовал
У нас сексом напротив кафе занимались, посетители смотрели, но никто не снимал. А тут ракету успел заснять
Ракеты в одной стороне, самолет в другой.
И самый главный вопрос: почему за 30 сек до якобы атаки отключился транспордер, связь на самолете, а также связь с командованием на пункте ПВО?
Неужто иранцы такие мастера по связи.
Дикари
15.01.2020 10:50
гость
Подлинность соответствующего видео уже подтвердили
Как автор удачно стоял с включенной камерой на телефоне, прямо как чувствовал
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Какой автор? там стационарная камера видеонаблюдения.
Какой автор? там стационарная камера видеонаблюдения.
А, понял. Но тоже удачно, что и включена и работала
15.01.2020 11:02
- гость -
Какой автор? там стационарная камера видеонаблюдения.
Только есть одна беда, дата на видео другого года. Говорят, что иранцы типа забыли выставить. )
У нас у кофе камеры не было, секс не записали
Ну вы уж хотели, чтобы и включена, и работала, и настроена на самолет, еще, чтобы и дата была правильная
Пишут, что какие-то бибизянки с тех же краёв, ща хотят прикупить С400,,, неужтА продадим?
ТОР до 7 км, кажется бьёт, а С400 сбивает чуть не в космосе...
Если сирийцы старым С200 , сбили наш самолёт ИЛ- разведческий, сколь там человек погибло 18-20 наших офицеров?
Вот оно нам надо??? Раньше всё Африку, голожопую кормили, теперь на Ближний Восток перекинулись...
Ну да, две ракеты ушли... сначала взрыв возле кабины, потом уже окончательно...
Жаль людей... просто жаль.