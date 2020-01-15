Возможны обрывы ЛЭП. Прогноз ЧС в Алтайском крае на 15 января

Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона на 15 января передала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В регионе сохраняется высокий риск техногенных пожаров, ДТП и происшествий на системах ЖКХ. Наибольшая вероятность возникновения пожаров существует в Алтайском, Солонешенском и Чарышском районах.
Ожидается повышенный риск ДТП, в том числе из-за сложных погодных условий: гололеда, осадков и метели. Кроме того, в связи с большим скоплением снега на крышах зданий возможно обрушения кровли, а также сход снежных и ледяных масс на людей и автомобили.
Из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду, возможны отключения электроэнергии из-за обрывов ЛЭП и аварий на трансформаторных подстанциях. В зоне особого риска находятся Краснощековский, Курьинский, Петропавловский, Усть-Калманский и Усть-Пристанский районы.
Комментарии