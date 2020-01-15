Среда, 15 Январь, 14:23

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,41
€ 68,42
Обь
1см -4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2020Итоги года-2019Ремонт и дизайн
Новости

Управляющие компании Барнаула начали штрафовать за сосульки и нечищеные дворы

, ИА "Амител"
Горожане жалуются на сугробы на тротуарах и детских площадках
Фото: Vtruda.ru

Фото: Vtruda.ru

Госинспекция Алтайского края увеличила количество внеплановых проверок жилого сектора. В последнее время в ведомство поступают многочисленные жалобы от жителей многоэтажек Барнаула, Бийска и других городов. Люди сообщают о неочищенных тротуарах, придомовых территориях и детских площадках.

По итогам проверок выяснилось, что не все управляющие компании вовремя убрали снег. Нарушителям грозят крупные штрафы, сообщают "Вести Алтай".

Отметим, что согласно правилам, территорию нужно очистить максимум через 12 часов после снегопада. За нарушение юридические лица могут быть оштрафованы на 250 тысяч рублей, должностные – на 50 тысяч рублей.

Инспекторы уже приняли решение привлечь к ответственности две барнаульские УК – "Приоритет" и "Смарт", они управляют домами в центре города. Еще в отношении нескольких жилищных организаций материалы находятся на рассмотрении.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

15.01.2020 12:11
- гость -

Посмотрите на крышу М.Горького, 45! Вот где жесть.

15.01.2020 12:21
ГОСТЬЯ


Северо-Западня 62 , почистить пешеходные переходы, да и вообще двор почистить не мешало. Вопрос а детские площадки кто должен чистить???

15.01.2020 12:22
- гость -

За нечищенные улицы города кого будут штрафовать ?

15.01.2020 12:27
- гость -

Предлагаю привязать мэра к трактору и проволочь по нечищенным улицам. Тогда будет понимание

15.01.2020 12:33
- гость -

15.01.2020 12:21
ГОСТЬЯ
Вопрос а детские площадки кто должен чистить???

Вы в своём уме? Идите и ворочайте сами кубы снега. Здесь хоть бы тротуары почистить трактором.

15.01.2020 12:35
Богатырский конь - Юлий

Ребята! Успокойтесь! Скоро весна и все растает! Причем здесь Мэр?! Это все сибирская зима виновата! )))

15.01.2020 13:08
Гость

Нужно же как то пополнять бюджет за счет собственников

15.01.2020 13:16
- гость -

что за мания писать ТУТ свои адреса? все ринулись у вас наводить порядок ага

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
14:15
Источник массового отравления ищут в иркутском городе 0
14:00
Бизнесмен Павел Тулин ушел с поста руководителя "АлтайБаскет" 1
13:39
Порывы до 30 м/с. В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение 0
13:28
"Загнали граждан в кабалу". Жириновский призвал списать долги россиянам 13
13:15
Барнаульские эсеры посетили пункт выдачи льготных лекарств. И увидели дикие очереди 3
13:06
Завалили. Барнаульцы написали обращение по поводу вывоза снега в Ленточный бор 4
12:54
Барнаул ворвался в тройку лидеров конкурса "Город России" 10
12:42
С парадного. Алтайский водитель врезался в кафе 0
12:19
Московский священник заступился за барнаульскую феминистку с матчеством 20
12:06
Управляющие компании Барнаула начали штрафовать за сосульки и нечищеные дворы 8
11:55
Больше Instagram и меньше SMS: сколько интернета потратили жители Алтая за праздники 0
11:48
Внучка выгнала алтайскую пенсионерку из дома 6
11:31
Многодетного отца подозревают в истязании детей на Алтае 0
11:15
Возможны обрывы ЛЭП. Прогноз ЧС в Алтайском крае на 15 января 0
11:00
Смартфон в руках, планшет на столе: перемены, которые принес мобильный интернет 2
10:58
Более 70 алтайских матерей остались без маткапитала. Злоумышленников ждет суд 19
10:45
Украинский лайнер сбили двумя ракетами 41
10:36
Житель Алтая выстрелил из ружья в грудь 13-летней дочери 1
10:23
В метро без штанов. Традиционный флешмоб прошел в столичных подземках мира 13
10:00
Семь ответов и советов по натяжным потолкам 0
09:56
В Алтайском крае снизили тарифы за вывоз мусора, но не всем 1
09:42
Солдаты неудачи. Цветные фотографии Вьетнамской войны 28
09:23
Депутат Госдумы назвал США виновником аномально теплой зимы 20
08:55
16 тысяч туристов посетили Барнаул в новогодние праздники 12
08:37
В Горном Алтае на Крещение откроют 18 купелей 0
08:12
Моя крепость. Дома из камыша, соломы и фанеры продают в Алтайском крае 6
08:00
Владимир Путин 15 января обратится к Федеральному собранию 44
07:33
Кресты, кирпичи и прорубь. Как в Барнауле строят крещенский городок 1
07:17
Алтайские депутаты обеспокоены резким ростом смертности на дорогах края 14
07:06
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России 22
06:49
Новый вычет и другое. Какие налоговые изменения ждут россиян в 2020 году? 0
06:32
Когда праздник действительно "всё": подборка страшных новогодних елок 3
06:14
Когда Великий пост в 2020 году 4
06:04
Было 35, стало 40: почему выросла стоимость проезда из Барнаула до Новоалтайска 17
05:41
Возможен сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 15 января 0
23:41
Ученые открыли новые полезные свойства кофе 2
23:23
В России хотят запретить запуск фейерверков рядом с жилыми домами 11
22:48
Барнаульский школьник упал на железный штырь, спрятанный в сугробе 6
22:10
Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками МВД 2
21:30
"АлтайБаскет" не сумел повторно обыграть "Чебоксарских Ястребов" 1
21:12
Фура протаранила несколько легковых автомобилей в Барнауле 2
20:45
Федор Смолов сделал предложение несовершеннолетней внучке Ельцина 5
20:14
Единственный на Алтае цементный завод продали компании из Новосибирска 2
19:40
Ученые рассказали, какие вредные привычки мешают интимной жизни 9
19:02
На работу стояли и с работы постоим. Барнаул сковали восьмибалльные пробки 5
18:47
Барнаул занял 20-е место по уровню зарплат из 23 городов России 8
18:11
Ученые нашли белок, который способен заменить физические упражнения 2
17:54
Ближе к 50-ти. Назван самый "несчастливый" возраст в России 5
17:32
Обломки праздника: на Сахарова приступили к демонтажу новогоднего городка 1
17:18
Почти в рассрочку. Ипотеку под 0,1% могут начать выдавать на Алтае 9

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.