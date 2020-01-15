Управляющие компании Барнаула начали штрафовать за сосульки и нечищеные дворы

Госинспекция Алтайского края увеличила количество внеплановых проверок жилого сектора. В последнее время в ведомство поступают многочисленные жалобы от жителей многоэтажек Барнаула, Бийска и других городов. Люди сообщают о неочищенных тротуарах, придомовых территориях и детских площадках.
По итогам проверок выяснилось, что не все управляющие компании вовремя убрали снег. Нарушителям грозят крупные штрафы, сообщают "Вести Алтай".
Отметим, что согласно правилам, территорию нужно очистить максимум через 12 часов после снегопада. За нарушение юридические лица могут быть оштрафованы на 250 тысяч рублей, должностные – на 50 тысяч рублей.
Инспекторы уже приняли решение привлечь к ответственности две барнаульские УК – "Приоритет" и "Смарт", они управляют домами в центре города. Еще в отношении нескольких жилищных организаций материалы находятся на рассмотрении.
Комментарии
Посмотрите на крышу М.Горького, 45! Вот где жесть.
Северо-Западня 62 , почистить пешеходные переходы, да и вообще двор почистить не мешало. Вопрос а детские площадки кто должен чистить???
За нечищенные улицы города кого будут штрафовать ?
Предлагаю привязать мэра к трактору и проволочь по нечищенным улицам. Тогда будет понимание
15.01.2020 12:21
ГОСТЬЯ
Вопрос а детские площадки кто должен чистить???
Вы в своём уме? Идите и ворочайте сами кубы снега. Здесь хоть бы тротуары почистить трактором.
Ребята! Успокойтесь! Скоро весна и все растает! Причем здесь Мэр?! Это все сибирская зима виновата! )))
Нужно же как то пополнять бюджет за счет собственников
что за мания писать ТУТ свои адреса? все ринулись у вас наводить порядок ага