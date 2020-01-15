Многодетного отца подозревают в истязании детей на Алтае

Житель села Хмелевка в Заринском районе несколько дней назад похоронил жену, а теперь еще и стал фигурантом уголовного дела – его подозревают в истязании детей, сообщают "Вести Алтай".
Мужчина – опекун шестерых детей. Троим из них он приходится отцом, а еще троим – отчимом. О том, что он на протяжении нескольких месяцев мужчина избивал подопечных, в полицию сообщил соседи.
Директор сельской школы Людмила Вильман подтвердила, что семья неблагополучная и в связи с этим была под пристальным наблюдением педагогов и правоохранителей. При этом никто из них не замечал никаких подозрительных синяков и ссадин у детей, утверждает руководитель образовательного учреждения.
"Социальный педагог, классный руководитель тоже посещали семью. Продуктов был полный дом. Есть протоколы, все зафиксировано, – уточнила Вильман. – Семья эта неблагополучная, участковый там был чуть ли не постоянный житель, потому что отец очень сильно характерный".
Она уточнила, что дома постоянно находились трое детей – двух, пяти и восьми лет. После смерти матери они жили у крестной. После начала расследования их направили в районную больницу, чтобы врачи установили, есть ли у них повреждения.
Трое старших детей приезжают в Хмелевку несколько раз в месяц. Они обучаются в коррекционной школе, которая расположена в Заринске.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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