Барнаульские эсеры посетили пункт выдачи льготных лекарств. И увидели дикие очереди

Депутаты "Справедливой России" Оксана Молодых и Алексей Якунин посетили пункт выдачи льготных лекарств в Барнауле – муниципальную аптеку № 306. Рассказывают, что застали там очередь в 50 человек. И многие из них жаловались на дефицит препаратов, сообщает пресс-служба партии.
"Мы побывали на болевой точке – в муниципальной аптеке № 306, где осуществляется выдача льготных препаратов. Осуществляется абсолютно издевательским способом. Люди стоят в очереди часами. Многие из них приходят, разворачиваются и уходят, потому что по состоянию здоровья не имеют возможности отстаивать многочасовые очереди. В помещении аптеки пара лавочек, на которых места хватает лишь единицам", – рассказала глава фракции "Справедливая Россия" в Барнаульской городской Думе Оксана Молодых.
По словам людей, раньше в аптеке работало два окна выдачи на один район, а теперь одно окно сразу на два района. Так стало после закрытия аптеки на Солнечной поляне. Получить лекарства и раньше было проблемно, а теперь и вовсе почти невозможно.
"Нет сил и здоровья стоять в очереди. У меня сахарный диабет, я могу в любой момент в обморок упасть. По три месяца задержка лекарств по федеральной льготе. Я звоню в Минздрав (Алтайского края, – прим. авт.) каждый день, никто не берет трубку. Никакой справедливости. Помогите, пожалуйста!" – цитирует пресс-служба партии женщину в очереди.
Другие льготники рассказали Алексею Якунину, что некоторые препараты приходится ждать два-три месяца.
Депутаты выслушали всех желающих, обменялись контактами и передали информацию в краевой Минздрав и депутату Госдумы от региона, главу алтайского отделения партии "Справедливая Россия" Александру Терентьеву.
Депутат уже направил официальный запрос в прокуратуру Алтайского края по этим фактам.
Как ранее сообщал портал amic.ru, две аптечные сети – № 306 и № 132 – скоро будут переданы в краевую собственность. До 2017 года они были муниципальными, потом город акционировал их. Сейчас обе находятся в предбанктротном состоянии. Чтобы не допустить закрытия, а ценны они как раз выдачей льготных лекарств, власти приняли решение отдать их краевому государственному унитарному предприятию "Аптеки Алтая". И в администрации города, и в правительстве заверили, что почти все их пункты продолжат выдачу льготных препаратов.
Комментарии
По результатам проверки прокуратура нарушений не выявила, т.к. весь анализ ситуации с правовой стороны для прокуратуры подготовили сотрудники минздрава, ну впрочем как и по любым вопросам когда обращаешься в прокуратуру, ну если сверху сильно не давнут.
Вот твари, что делают! Интересно, если до Москвы дойдет, толк будет? Амик направьте новость по своим каналам в федеральные СМИ, тут, по ходу, все повязано. Надо скан с новости сделать
У меня сахарный диабет, я могу в любой момент в обморок упасть
Там все люди такие, толи уже совсем совесть потеряли