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Новости

Московский священник заступился за барнаульскую феминистку с матчеством

, ИА "Амител"
Николай Бабкин считает, что такое поведение – это "женский сигнал о помощи"
Фото: instagram.com/nickolay_babkin

Фото: instagram.com/nickolay_babkin

Клирик московского храма во имя святителя Николая Мирликийского в Отрадном Николай Бабкин на своей странице в Instagram заступился за барнаульскую феминистку, которая взяла себе матроним вместо отчества.

Он уточнил, что ему известны и другие случаи, когда женщины идут на хитрость, чтобы взять себе матчество. Например, они могут стать Юльевнами, утверждая, что это отчество от мужского имени Юлий.

"Представьте, женщину бросил мужчина. Почему она обязана давать ребенку отчество биологического отца, которому вообще наплевать? – написал священнослужитель. – Для меня матчество и матроним – это женский сигнал о помощи: мужчины, любите не на словах".

В связи с этим он призвал представителей сильного пола "вырасти", взять на себя ответственность и построить настоящую семью с официальным бракосочетанием.

Ранее появилась информация о том, что жительница Барнаула поменяла свое отчество на матчество. Она объяснила это тем, что не желает иметь ничего общего с отцом, которого никогда не видела.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.01.2020 12:33
гость

Почему амик усиленно муссирует слово "феминистка", для привлечения читателей? Она вроде не говорила, что она борется за свои права с мужчинами. Она выразила недовольство одним конкретным мужчиной. Не так уж и много тут феминизма

15.01.2020 12:35
- гость -

да! давайте! поддерживайте разрыв с родителями и с родом в целом?!
то что отец Козёл это бесспорно, но рвать космические или (если хотите) природные связи кто вам дал право? энергетически, особенно при смене меры это скажется.
они ещё всерьёз вчера обсуждали - что даёт для православной веры обрезание мальчиков при рождении!!!? (по ветхому завету).
православие! АУ!

15.01.2020 12:39
- гость -

15.01.2020 12:35
- гость -

Вы всё время куда-то зовёте православных. У вас все дома?

15.01.2020 12:40
- гость -

Мужчины , вам позор. Отец всегда должен быть Главой семьи, непререкаемым авторитетом.

15.01.2020 12:45
- гость -

Феминизм придумали мужчины, которым было жаль платить за женщин.
Жадюги короче.

15.01.2020 12:46
гость

15.01.2020 12:40
- гость -

В данном случае позор конкретному мужчине

15.01.2020 12:47
- гость -

15.01.2020 12:40
- гость -

А где-то написано, что именно мужчина бросил семью или женщину?
Лично я не вижу.

15.01.2020 12:48
гость

должен быть Главой семьи

Даже если бы ее отец был подкаблучник, ее было бы пофиг, главное, чтобы он был

15.01.2020 12:50
гость

Ну по его поведению похоже, что мать в распаде или не создании семьи не виновата. Даже если бы это было так, мать то за 18 лет все искупила, потому что вырастила дочь, которая ее любит

15.01.2020 12:51
гость

по ее поведению, конечно

15.01.2020 12:52
- гость -

15.01.2020 12:40
- гость -

И где здесь написано, что именно мужчина кого-то бросил? Может нагуляла в молодости или ушла сама.

15.01.2020 12:54
- гость -

Если женщина произносит словосочетание - Настоящий мужчина, то следующим словом обязательно будет слово - ДОЛЖЕН.

15.01.2020 12:58
- гость -

15.01.2020 12:40
- гость -
Что за выплеск? Есть бабы кони, с которыми лучше не связываться, хаболки которым авторитет в принципе не может стать никто. А тот что умнее так и подавно будет держаться ее в стороне. И как вы думаете кто ей попадется? Правильно ни рыба ни мясо, послушный ребенок-подкаблучник. Позор каким мужчинам? Тем что с такой не стали связываться или тем которые с ней остались?

15.01.2020 12:59
Дядька

В стране глобальное потепление..панимашь.. а оне тут дурочку обсуждают (((

15.01.2020 13:19
гость

ждем Анастасию Анновну в Пусть говорят

15.01.2020 13:19
- гость -

Найденова Александра натальевна

15.01.2020 13:35
- гость -

15.01.2020 12:54
- гость -
Если женщина произносит словосочетание - Настоящий мужчина, то следующим словом обязательно будет слово - ДОЛЖЕН.

речь идет не о женщинах и мужчинах, а отцах и детях.
а вы похоже из альфонсов

15.01.2020 13:45
- гость -

15.01.2020 12:58
- гость -
Есть бабы кони, с которыми лучше не связываться

Во-во. Взять даже, которые здесь сидят на Амике. Они даже здесь на всё подряд шипят, а что будет дома, даже трудно представить.

15.01.2020 14:03
- гость -

15.01.2020 13:35
- гость -
речь идет не о женщинах и мужчинах, а отцах и детях.

Как красиво сказали? НО! если что, то ребенка ты не увидишь. Знаем мы вашу манипуляцию, проходили уже. А вы похоже из брошенок?

15.01.2020 14:14
- гость -

Вот нашли проблему! А если от донора ребёнок? Чушь всё это. Хоть шестнадцать отчеств и матронимов. Память будет развивать.

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