Выгодное предложение: трехкомнатная квартира в новостройке по цене двухкомнатной

Сегодня строительные компании идут в ногу со временем, используют новые технологии и экспериментируют с планировками квартир. Это позволяет уйти от типовых интерьеров и максимально удобно и функционально распорядиться пространством.

Евроквартиры отличаются от традиционных большей площадью за меньшие деньги, интересным зонированием и многофункциональностью. Такие квартиры – хорошее решение для тех, кто хочет приобрести комфортное современное жилье за разумные деньги.

"Евротрешка" или "двушка"?

Если у вас в семье есть дети, но нет возможности купить традиционную двух- или трехкомнатную квартиру, то смело приобретайте "евротрешку". Это квартира, где есть просторная кухня, совмещенная с гостиной, и две отдельные комнаты. Именно в ней можно намного эффективнее распорядиться пространством, обеспечить себе и своей семье идеальный комфорт.

Жители Барнаула уже могут стать обладателями таких квартир в доме жилого комплекса "Скандинавия". Там есть комфортные "евротрешки" площадью 63 кв.м стоимостью всего 2 980 000 рублей. А если вам не хочется делать ремонт, то можно купить квартиру под чистовую отделку или уже с ремонтом. Цена такого варианта жилья составит 3 300 000 рублей. Новостройка находится по адресу ул. Балтийская, 63б.

В "евротрешке" у каждого члена семьи будет свое личное пространство: у детей – уютные комнаты, у родителей – место для отдыха. Кроме того, такие квартиры позволяют собирать гостей, так как просторная кухня и гостиная могут превратиться в большой праздничный зал.

Новый дом ЖК "Скандинавия" – это кирпичный дом с хорошей шумоизоляцией, так как толщина внешних стен составляет 70 см, а межквартирных – 50 см. В нем шесть этажей, 35 квартир, есть лифт. Район тихий, спокойный. Хорошая транспортная развязка, рядом школы и детские сады. Идеальное место для комфортной семейной жизни.

Отдел продаж "Барнаулкапстрой"

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