С парадного. Алтайский водитель врезался в кафе

В Славгороде водитель иномарки не справился с управлением и врезался в крыльцо местного кафе. Соответствующее видео опубликовано в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах видно, как автомобиль заносит в колее, после чего он врезается в крыльцо заведения. Отметим, что следом мгновенно, включив мигалки, подъезжает автомобиль ДПС.
Пострадал ли кто-то в ДТП, не уточняется.
Как уже ранее сообщал портал amic.ru, накануне, 14 января, в Барнауле на улице Мамонтова с управлением не справился водитель грузовика MAN. Фура выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя легковыми автомобилями. Пострадала 38-летняя женщина-водитель одной из легковушек. Ее госпитализировали, однако после осмотра отпустили.
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