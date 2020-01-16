Четверг, 16 Январь, 11:09

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Кто будет председателем нового правительства?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,43
€ 68,37
Обь
-1см -2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка Правительства РФПослание Путина Федеральному Собранию-2020 Крещение-2020
Новости

Участок под элитную застройку продают в центре Барнаула за 180 млн рублей

, ИА "Амител"
Он сформирован из нескольких отдельных территорий

Фото: Avito.ru

Участок площадью 90 соток под элитную жилую застройку продают в старом центре Барнаула. Он находится на ул. Пролетарской, между пр. Ленина и пр. Социалистическим, рядом с элитным домом "Три богатыря".

Сейчас на участке находятся семь частных домов и несколько нежилых строений. Продавец уверяет, что инвестор может выкупить их: у всех собственников уже подготовлены документы к продаже. На объединенном участке покупатель может построить коммерческий объект или элитный жилой комплекс. Стоимость одной сотки составляет 2 млн рублей, а всего участка – 180 млн рублей.

Участки-конкуренты

Этот участок один из самых дорогих в Барнауле. В центральной части города, по данным Avito.ru, сейчас продают лишь несколько территорий по схожей цене.

На ул. Гоголя, 52, продают землю площадью 71 сотка за 120 млн рублей. По документам территория предназначена для строительства многоквартирных домов высотой девять и более этажей. За нее просят 120 млн рублей. В 2018 году этот участок, где располагалось здание старой мебельной фабрики, купила компания "Сибирия". Здесь она планировала построить элитный 6-9-этажный дом.

Также на продажу выставлен и другой участок "Сибирии". Речь идет о территории площадью 1,5 гектара на ул. Промышленной, 6.

"Разработан проект, имеется ГПЗУ, получено положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство многоквартирного дома площадью 35 тыс. кв.м", – сказано в объявлении. Территорию продают за 220 млн рублей.

Директор строительной компании "Сибирия" Майя Тецлова сообщила amic.ru, что не располагает информацией о продаже участков.

"У нас есть планы по строительству жилого комплекса на ул. Гоголя, 52, мы уже отдали документы в проектный институт. На ул. Промышленная, 6, у нас есть разрешение на строительство и готовый проект", – отметила она.

Материалы по теме

 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.01.2020 09:52
АБОРИГЕН

"Три богатыря" элитный дом?! Неожиданно! Впрочем чему удивляться.

16.01.2020 10:18
- гость -

Рядом с "разломом"?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:00
Улыбочку: барнаульцев приглашают на фотосессию с хаски 0
10:48
Бийский вахтовик хотел стать трейдером, но попался на удочку мошенников 1
10:30
Жители Рубцовска рассказали о сливе нечистот рядом с их домами 0
10:16
Где жить хорошо. Обзор новостроек Барнаула 0
10:06
Шторм рядом. Синоптики предупреждают о сильном ухудшении погоды в Алтайском крае 1
09:56
Его не любят курильщики и пенсионеры. Чем запомнился премьер Дмитрий Медведев 4
09:34
Участок под элитную застройку продают в центре Барнаула за 180 млн рублей 2
09:18
Хочешь в прорубь – готовься с лета. Кому нельзя купаться на Крещение и чем это опасно 0
09:01
Делится властью и готовит себе новое место. Эксперт о политической реформе Путина 28
08:50
Несколько районов Барнаула сковали серьезные пробки 3
08:31
Маленькое политическое землетрясение. Можно ли отставку кабмина считать переворотом? 16
08:15
Врач рассказал, как выявить рак кожи на ранней стадии 2
08:03
Желейные конфетки и миллиардное поручительство: как на Алтае поддерживают бизнес 1
07:42
Он вам не премьер: реакция соцсетей на отставку правительства во главе с Медведевым 15
07:23
Родился в рубашке: случаи невероятного везения в ДТП 0
07:15
Кто такой Михаил Мишустин, который может стать председателем правительства РФ 3
06:54
Рамзан Кадыров назначил врио главы Чечни 4
06:41
Отставка правительства. Коротко о самом важном 1
06:29
Хозяин алтайского гаража обнаружил его пропажу спустя несколько месяцев 2
06:11
Могут ли в 2020 году пройти досрочные выборы в Госдуму и референдум по Конституции? 3
05:45
Ветер будет усиливаться. О погоде в Алтайском крае 16 января 0
05:29
Чехол на ЦУМе, "теракт", Санниково и Макаревич: история визитов Медведева в Барнаул 4
23:48
"Это конституционный переворот". Политологи о том, почему Медведев распустил кабмин 3
23:43
Ученые обнаружили неожиданную пользу секса для женского организма 2
23:29
Путин хочет видеть Михаила Мишустина в должности премьера 0
23:13
Правительство, которого больше нет. Кто именно ушел в отставку? 4
23:02
Алтайский биатлонист завоевал серебро в командной эстафете на юношеской Олимпиаде 0
22:17
Все спланировано. Алтайские политики об отставке Медведева и выборах в Госдуму 2
22:05
Курс рубля обвалился после отставки правительства России 3
21:38
Кто станет главой нового правительства РФ? Опрос 2
21:34
Для ушедшего в отставку Медведева введут новую должность 0
21:32
Глава Минспорта Алтая надеется, что краю дадут обещанные Медведевым деньги 2
21:22
Самая красивая женщина в мире показала фото без купальника 4
21:19
Госдума: отставка кабмина не отразится на процессе реализации послания президента 0
21:02
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира 0
20:51
Медведев объявил об отставке правительства РФ 13
20:42
СМИ: подозреваемый в убийстве пропавших алтайских подростков покончил с собой 3
20:16
Главный алтайский единоросс Романенко рассказал о реализации послания Путина в регионе 2
20:05
О детях, бедности и Конституции. Главное из послания Путина Федеральному Собранию 3
19:42
Дочь Заворотнюк отпраздновала день рождения в палате матери 1
19:29
Два грузовика жестко столкнулись на алтайской трассе 0
19:07
Волочкова показала, как водить байк сидя на шпагате 2
18:39
Следователи заинтересовались выгнанной из дома алтайской пенсионеркой 0
18:17
Трассу под Барнаулом перекроют 15 января из-за военных колонн 0
17:59
Жилые дома и спорткомплекс в Барнауле остались без воды 0
17:46
В Алтайском крае в регистратуре поликлиники скончался мужчина 4
17:41
Пока все стабильно. Юрий Матвейко рассказал, будет ли повышаться цена на бензин 1
17:27
Путин намерен обеспечить бесплатным питанием всех учеников начальных классов 4
17:20
Путин: президент России не должен занимать более двух сроков 17
17:08
Мужчина замерз насмерть в алтайском селе 0

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.