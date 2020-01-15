Барнаул ворвался в тройку лидеров конкурса "Город России"

Барнаул вошел в тройку претендентов на звание лучшего города России 2020 года по результатам голосования на сайте проекта "Город России. Национальный выбор".
По информации на 12:54 15 января столица Алтайского края набрала 4848 голосов. Это лучший результат в Сибири. Больше проголосовавших отдало предпочтение только Смоленску и Севастополю.
У конкурсантов есть еще много времени, для того чтобы обойти конкурентов, – голосование продлится до 30 декабря 2020 года.
Напомним, по данным на 9 января Барнаул занимал пятое место с результатом 1176 голосов. Из этого следует, что почти за неделю количество набранных баллов возросло более чем в четыре раза.
Примечательно, что по итогам 2019 года Барнаул занял только 61-е место, набрав 2338 голосов. Победителем признали Чебоксары.
"Город России" – национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города с помощью голосования интернет-пользователей.
Проголосовать за Барнаул можно по ссылке.
Комментарии
Надо, чтобы еще набрать голосов, чем-то прославиться. Сеятеля, например, им покажите.
Да наш семянитель что то совсем не распиарен.
Барнаул не хуже очень многих городов.
что за бредовые конкурсы? голосуют за города наверное чиновники местных администраций.
как можно объективно проголосовать за лучший город? для этого хотя бы нужно в каждом городе пожить, узнать его плюсы и минусы. А чтоб в январе выбирать лучший город 2020 года еще нужно быть пророком или как минимум финалистом битвы экстрасенсов.
пока 2020 год Барнаульцам запомнился только не чищенными дорогами и тротуарами. и за это сразу в тройку лучших???
Зачем вы недалекие голосуете то? и так у нас все дороже чем везде и з/п ниже, а получит город статус вообще все повысят
где голосовать что бы не был в этом списке лидеров.
Давайте за Бийск все проголосуем! Вот хохма будет)))
Червячок спрашивает папу:"- Где живут черви?" " В яблоках, персиках, например, "- отвечает папа. " Почему же живём в д..ме?" - задал вопрос червячок. Папа тяжело вздохнул и ответил: "-Это же родина.."
Мудрый примьер-министр Сингапура Ли Кван Ю наоборот везде говорил что Сингапур это страна третьего мира. Это давало доступ к льготным кредитам и участию в различных программах по экономическому развитию. В итоге в очередной раз прибывая на конференцию или международную встречу куда-нибудь в Нью-Йорк обычным гражданским рейсом он экономил средства собственной страны и поддерживал статус кво, при этом экономика самого Сингапура давно смело можно было считать развитой. В то же время лидеры соседней Индонезии или Малайзии прибывали с многочисленным экскортом на персональных бортах, в то время как их страны погружались в нищету.
ага, пойдемте за Бийск голосонем)
15.01.2020 13:17
111 пока 2020 год Барнаульцам запомнился только не чищенными дорогами и тротуарами. и за это сразу в тройку лучших???
))))))))))))))))))))))