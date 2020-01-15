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Новости

Барнаул ворвался в тройку лидеров конкурса "Город России"

, ИА "Амител"
За столицу Алтайского края проголосовали почти 5 тысяч человек
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул вошел в тройку претендентов на звание лучшего города России 2020 года по результатам голосования на сайте проекта "Город России. Национальный выбор".

По информации на 12:54 15 января столица Алтайского края набрала 4848 голосов. Это лучший результат в Сибири. Больше проголосовавших отдало предпочтение только Смоленску и Севастополю. 

У конкурсантов есть еще много времени, для того чтобы обойти конкурентов, – голосование продлится до 30 декабря 2020 года.

Напомним, по данным на 9 января Барнаул занимал пятое место с результатом 1176 голосов. Из этого следует, что почти за неделю количество набранных баллов возросло более чем в четыре раза.

Примечательно, что по итогам 2019 года Барнаул занял только 61-е место, набрав 2338 голосов. Победителем признали Чебоксары.

"Город России" – национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города с помощью голосования интернет-пользователей.

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Проголосовать за Барнаул можно по ссылке.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.01.2020 12:56
- гость -

Надо, чтобы еще набрать голосов, чем-то прославиться. Сеятеля, например, им покажите.

15.01.2020 12:58
- гость -

Да наш семянитель что то совсем не распиарен.

15.01.2020 13:14
- гость -

Барнаул не хуже очень многих городов.

15.01.2020 13:17
111

что за бредовые конкурсы? голосуют за города наверное чиновники местных администраций.

как можно объективно проголосовать за лучший город? для этого хотя бы нужно в каждом городе пожить, узнать его плюсы и минусы. А чтоб в январе выбирать лучший город 2020 года еще нужно быть пророком или как минимум финалистом битвы экстрасенсов.

пока 2020 год Барнаульцам запомнился только не чищенными дорогами и тротуарами. и за это сразу в тройку лучших???

15.01.2020 13:50
- гость -

Зачем вы недалекие голосуете то? и так у нас все дороже чем везде и з/п ниже, а получит город статус вообще все повысят
где голосовать что бы не был в этом списке лидеров.

15.01.2020 13:56
- гость -

Давайте за Бийск все проголосуем! Вот хохма будет)))

15.01.2020 14:04
- гость -

Червячок спрашивает папу:"- Где живут черви?" " В яблоках, персиках, например, "- отвечает папа. " Почему же живём в д..ме?" - задал вопрос червячок. Папа тяжело вздохнул и ответил: "-Это же родина.."

15.01.2020 14:04
АБОРИГЕН

Мудрый примьер-министр Сингапура Ли Кван Ю наоборот везде говорил что Сингапур это страна третьего мира. Это давало доступ к льготным кредитам и участию в различных программах по экономическому развитию. В итоге в очередной раз прибывая на конференцию или международную встречу куда-нибудь в Нью-Йорк обычным гражданским рейсом он экономил средства собственной страны и поддерживал статус кво, при этом экономика самого Сингапура давно смело можно было считать развитой. В то же время лидеры соседней Индонезии или Малайзии прибывали с многочисленным экскортом на персональных бортах, в то время как их страны погружались в нищету.

15.01.2020 14:05
- гость -

ага, пойдемте за Бийск голосонем)

15.01.2020 14:13
- гость -

15.01.2020 13:17
111 пока 2020 год Барнаульцам запомнился только не чищенными дорогами и тротуарами. и за это сразу в тройку лучших???

))))))))))))))))))))))

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