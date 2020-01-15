Завалили. Барнаульцы написали обращение по поводу вывоза снега в Ленточный бор

Жители Борзовой Заимки написали коллективные обращения по проблеме вывоза снега в Ленточный бор. Люди предлагают обратить внимание на то, что место складирования снега не оборудовано должным образом, отсутствует система очистки талых вод, которые весной пойдут в реку. Кроме того, грузовики со снегом движутся по временной переправе с ограничением массы 6 тонн, что угрожает сохранности пути.
Ранее сообщалось, что места отвала снега в районе реки Барнаулки согласованы администрацией города с Роспотребнадзором и Минприроды Алтайского края. Кроме того, в мэрии уточнили, что вывоз снега на эту территорию ведется на протяжении нескольких лет. Подтопления Борзовой Заимки талыми водами со снегоотвала не фиксировались.
Комментарии
Предлагаю снег отправлять сразу на марс!!
жители Борзовой Заимки доказали, что дорожники работают)