"Загнали граждан в кабалу". Жириновский призвал списать долги россиянам

Глава российских либерал-демократов Владимир Жириновский написал в социальной сети Twitter, что его партия поддержит запрет деятельности микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
"Они загнали граждан в кабалу", – заявил лидер ЛДПР.
Он уточнил, что все долги населения перед такими организациями в размере 40 млрд рублей в таком случае необходимо будет списать.
Напомним, с 1 января 2020 года предельный долг по потребительским кредитам россиян ограничен суммой, в полтора раза превышающей размер ссуды.
Это уже третье ужесточение законодательства по данному вопросу за год. Так, с конца января прошлого года ставка по потребительским кредитам, выдаваемым на срок до года, не может превышать 1,5% в день. С июля 2019-го ее размер зафиксировали на уровне максимум 1%.
Уменьшалась и верхняя планка долга. Так, в прошлом году она не превышала 2,5 раза к изначальной ссуде. Эксперты полагают, что ограничения коснутся в основном микрофинансового рынка.
Комментарии
У нас только всяким африкам и венесуэлам долги списывают. Своим гражданам - хрен. Россия всем народам мать, и только своему - мачеха.
Зашевилякались гниды перед выборами!
точно, я сразу подумала - видать ЭТО к выборам)))
Балабол-популист.
Вольфыч, а если хватило мозгов и не брал в долг, то бабла дадут?
дадут, догонят и еще поддадут
Так еще 4 года до выборов, рано он начал
там какие то выборы осенью 20го, наверно к ним
У меня тоже вопрос, почему помогать надо только имбицилам, набравшим микрозаймов? А если мозгов хватило не брать, то чем, человек виноват? У кого ума нет, можно деньги взять и не отдавать, а у кого ума побольше, он с деньгами пролетает. Хрень какая-то. Я еще понимаю можно с процентами микроорганизации кинуть, но долги то надо отдавать, хоть без процентов
Оп-ля! Поскакал брать кредиты! А вдруг спишут! Да не заржавеют мои подковы......!!!!!!!!!!!
15.01.2020 14:07
гость
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У меня тоже вопрос, почему помогать надо только имбицилам, набравшим микрозаймов? А если мозгов хватило не брать, то чем, человек виноват? У кого ума нет, можно деньги взять и не отдавать, а у кого ума побольше, он с деньгами пролетает. Хрень какая-то. Я еще понимаю можно с процентами микроорганизации кинуть, но долги то надо отдавать, хоть без процентов
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Вы, простите, с какой микрофинансовой организациии, Товарищ?
15.01.2020 14:14
Справедливый
Я из тех, кто с микроорганизацией дел не имел. Я даже с большим банком дел не имею. А вы какую организацию кинуть хотите? Микро или макро? Не прочитали, что написано мелкими буквами или изначально лохов кинуть планировали?
Кто голосует за Жириновского, наверное сразу знал, что платить не будет, Жирновский обещал отмазать
жирик щедр за чужой счет
15.01.2020 14:19
гость
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Кидать - это не мой метод, Товарищ! Это дело рук мошенников. А за что вы переживаете? Что тем кто в долгах - им простят их? А у вас долгов нет - вам и прощать нечего! Или вам компенсацию должны выделить? Сходите возьмите кредит и вам может спишут!
15.01.2020 14:09
Богатырский конь - Юлий, очередь займи!!!!
Просто те, кто голосует за жирика, те, кто берут рубль, чтобы отдать три, и те, кто верит, что им простят долги - это одни и те же люди, они среди нас, недалеко,.. недалёкие они.
15.01.2020 14:38
Cправедливый
Что тем кто в долгах - им простят их?
Ребята набрали бабок на 40 миллиардов, пошли с ними за товарами, товары взлетели в цене, это закон рынка. Я ничего не взял и влетел, потому что мои деньги обесценились по отношению к товарам. Будет справедливо, если мне это компенсируют. Не против?
"Загнали граждан в кабалу"
А кто их туда загнал то? Знали же, что отдавать надо будет
ЛДПР голосовала за пенсионную реформу. Пусть идёт туда же, куда ЕР - в небытие.
Займи и выпей и не отдавай. Ваще в майских указах звучало уничтожить микрозаймы, а их кто не выполняет, видать местные депутаты кроют Джокером.