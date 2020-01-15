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Новости

"Загнали граждан в кабалу". Жириновский призвал списать долги россиянам

, ИА "Амител"
Лидер ЛДПР выступил за ликвидацию всех офисов микрозаймов
Владимир Жириновский / Фото: realukraine.net

Владимир Жириновский / Фото: realukraine.net

Глава российских либерал-демократов Владимир Жириновский написал в социальной сети Twitter, что его партия поддержит запрет деятельности микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.

"Они загнали граждан в кабалу", – заявил лидер ЛДПР.

Он уточнил, что все долги населения перед такими организациями в размере 40 млрд рублей в таком случае необходимо будет списать.

Напомним, с 1 января 2020 года предельный долг по потребительским кредитам россиян ограничен суммой, в полтора раза превышающей размер ссуды.

Это уже третье ужесточение законодательства по данному вопросу за год. Так, с конца января прошлого года ставка по потребительским кредитам, выдаваемым на срок до года, не может превышать 1,5% в день. С июля 2019-го ее размер зафиксировали на уровне максимум 1%.

Уменьшалась и верхняя планка долга. Так, в прошлом году она не превышала 2,5 раза к изначальной ссуде. Эксперты полагают, что ограничения коснутся в основном микрофинансового рынка.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.01.2020 13:31
- гость -

У нас только всяким африкам и венесуэлам долги списывают. Своим гражданам - хрен. Россия всем народам мать, и только своему - мачеха.

15.01.2020 13:32
- гость -

Зашевилякались гниды перед выборами!

15.01.2020 13:37
- гость -

точно, я сразу подумала - видать ЭТО к выборам)))

15.01.2020 13:52
АБОРИГЕН

Балабол-популист.

15.01.2020 13:56
111

Вольфыч, а если хватило мозгов и не брал в долг, то бабла дадут?

15.01.2020 13:59
- гость -

дадут, догонят и еще поддадут

15.01.2020 14:02
гость

Так еще 4 года до выборов, рано он начал

15.01.2020 14:06
- гость -

там какие то выборы осенью 20го, наверно к ним

15.01.2020 14:07
гость

У меня тоже вопрос, почему помогать надо только имбицилам, набравшим микрозаймов? А если мозгов хватило не брать, то чем, человек виноват? У кого ума нет, можно деньги взять и не отдавать, а у кого ума побольше, он с деньгами пролетает. Хрень какая-то. Я еще понимаю можно с процентами микроорганизации кинуть, но долги то надо отдавать, хоть без процентов

15.01.2020 14:09
Богатырский конь - Юлий

Оп-ля! Поскакал брать кредиты! А вдруг спишут! Да не заржавеют мои подковы......!!!!!!!!!!!

15.01.2020 14:14
Справедливый

15.01.2020 14:07
гость
--
У меня тоже вопрос, почему помогать надо только имбицилам, набравшим микрозаймов? А если мозгов хватило не брать, то чем, человек виноват? У кого ума нет, можно деньги взять и не отдавать, а у кого ума побольше, он с деньгами пролетает. Хрень какая-то. Я еще понимаю можно с процентами микроорганизации кинуть, но долги то надо отдавать, хоть без процентов
-----
Вы, простите, с какой микрофинансовой организациии, Товарищ?

15.01.2020 14:19
гость

15.01.2020 14:14
Справедливый

Я из тех, кто с микроорганизацией дел не имел. Я даже с большим банком дел не имею. А вы какую организацию кинуть хотите? Микро или макро? Не прочитали, что написано мелкими буквами или изначально лохов кинуть планировали?

15.01.2020 14:21
гость

Кто голосует за Жириновского, наверное сразу знал, что платить не будет, Жирновский обещал отмазать

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