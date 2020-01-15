Генпрокуратура наказала чиновников Верхнеобского Росрыболовства за нарушения закона

Десять должностных лиц Верхнеобского Росрыболовства были наказаны за нарушение закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Грубые просчеты в работе нашла Генеральная прокуратура, сказано на официальном сайте ведомства.
"Территориальным управлением не контролировались выпуски в водоемы Сибири молоди рыбы, в том числе осетровых пород. Не всегда у браконьеров изымались незаконные орудия лова и лодки, не использовались в полной мере полномочия по предъявлению к правонарушителям исков о возмещении вреда, причиненного водным биологическим ресурсам и прочее", – уточнили в прокуратуре.
Представление от заместителя генпрокурора Николая Шишкина получил временно исполняющий обязанности руководителя Верхнеобского территориального управления Росрыболовства Данил Потапов. В списке 10 госслужащих, к которым у прокуратуры возникли вопросы, начальники Томского и Колпашевского территориальных отделов, заместители начальников отделов управления.
Кроме того, в суды направлены иски о взыскании ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, на сумму более 150 тысяч рублей.
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