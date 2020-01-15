Порывы до 30 м/с. В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Алтайском крае. 17-18 января в регионе прогнозируют порывистый ветер до 23-30 м/с.
По данным алтайского ЦГМС, в эти дни в крае будет сильный снег, в предгорьях мокрый снег, продолжительные метели. Ветер усилится до 18-23 м/с, местами порывы до 25-30 м/с. На дорогах ожидаются сильные снежные заносы и гололедица.
Днем 17 января, в пятницу, температура воздуха составит до -2… -7 градусов. Ветер юго-западный, 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с. А 18 января, в субботу, столбик термометра покажет -1...-6 градусов, по западу до -11. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 25 м/с.
Как уточнили amic.ru в краевом Гидрометцентре, к 19 января ветер и метели прекратятся, установится более спокойная погода.
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