Нескучный январь в Барнауле: детей и их родителей приглашают на мастер-классы

Новогодние праздники закончились, но это не повод грустить. Торговый центр "Пионер" приглашает детей и их родителей на увлекательные мастер-классы, которые будут проходить на четвертом этаже.

19 января вас ждет чудесный мастер-класс по изготовлению и декору домика-ширмы, а 26 января – украшения для дома, которое обязательно найдет себе место в любой комнате. Начало в 14:00.

Участие абсолютно бесплатное. Чтобы прийти на мастер-класс, нужно подать заявку через социальные сети "Пионера" в соцсети "ВКонтакте", Instagram или "Одноклассниках". Также можно записаться на мероприятие непосредственно перед его началом, но только если будут свободные места.

Заниматься творчеством, особенно в семейном кругу, очень здорово! Приходите и убедитесь в этом сами! Следите за нашими новостями в соцсетях, чтобы получать актуальную информацию о новых мастер-классах, и до встречи в "Пионере"!

ТРЦ "Пионер"

г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

Сайт: pioneermall.ru