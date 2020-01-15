Алтайские гостиницы признали одними из самых дешевых в России

В Алтайском крае за сутки проживания в гостиничном номере в среднем придется заплатить 1064 рубля. Ниже показатель только в трех регионах: Республике Алтай (842 рубля), Рязанской области (989 рублей) и Ингушетии (1081 рубль), сообщает NEWS.ru.
Самые дорогостоящие гостиницы расположены на Чукотке. Там сутки в среднем обойдутся в 4,6 тысячи рублей. Далее идут Ханты-Мансийский (4,3 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкий (3,7 тысячи рублей) автономные округа. Москва с показателем 3,2 тысячи рублей – четвертая.
Эксперты объясняют высокую стоимость проживания на Чукотке, в ХМАО и ЯНАО недостатком мест размещения. Порядка 70% местных отелей – это бывшие коммунальные квартиры.
Как уже сообщал портал amic.ru, на минувших новогодних праздниках Барнаул посетили около 16 тысяч туристов. При этом каждый восьмой из них (порядка двух тысяч человек) сходил хотя бы в один музей города.
Комментарии
С учётом экономического развития нашего региона проще перечислить что у нас самое дорогое в крае? Думаю пальцев одной руки хватит