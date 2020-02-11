От пианино до четырех велосипедов. Как "евротрешка" подстраивается под своих хозяев

Трансформируемые квартиры, набирающие популярность в европейской части нашей страны, пришли и в Барнаул. Компания "Строительный камень" воплотила в реальность фантазии многих людей о том, что менять внутреннее пространство квартиры можно легко, без юридических и других сложностей, и именно так, как хочется и необходимо. Здесь и сейчас.

От шикарного соло до уютного дуэта

Представим ситуацию. Житель Барнаула ищет просторную, но при этом компактную и функциональную квартиру в престижном районе города и с адекватной ценой за "квадрат". На глаза ему попадается 17-этажный жилой комплекс "Мечта" на Змеиногорском тракте, 82.

Дом удачно расположен рядом с крупной транспортной артерией города, поэтому до центра можно добраться за 15 минут. Он стоит на кромке соснового бора – до лыжни 5 минут прогулочным шагом. Свежий воздух, ощущение уединенности и благодаря толстым стенам и высокотехнологичным стеклопакетам – спокойствие и тишина.

Выбор падает на трехкомнатную квартиру "Евро" площадью 67 кв.м. Она не угловая, не торцевая, не граничит с лифтом. Комнаты просторные, правильной геометрической формы. Кухня-гостиная превращается у хозяина в место для встреч с друзьями за барной стойкой или на уютном диване с журнальным столиком.

Одну из жилых комнат занимает спальня, а в другой можно обустроить рабочий кабинет. Окна обоих помещений выходят во двор, поэтому идеальный комфорт и тишина здесь гарантированы.

Вскоре в жизни мужчины появляется "та самая". Совместная жизнь приводит ко многим изменениям, в том числе и в бытовом плане. Но "евротрешка" готова к любым переменам. Одну из туалетных комнат вполне можно переоборудовать под гардеробную. Остекленную лоджию со стороны кухни-гостиной можно превратить в творческое пространство или уединенный уголок с плетеными креслами. В общей комнате прекрасно разместится обеденная зона – гостей в доме теперь будет больше.

Гармоничное трио, дружный квартет или даже больше?

Семья растет, а вместе с ней трансформируется и трехкомнатная квартира "Евро" в ЖК "Мечта".

Рабочий кабинет главы семейства переносится в один из углов просторной остекленной лоджии со стороны спальных комнат, а на его месте создается веселая и уютная детская – с одной ли кроватью, двумя или даже двухуровневым спально-игровым комплексом.

Фото: из открытых источников.

Остальное пространство лоджии может занять игровой уголок, мини-спортзал или даже пианино, если кто-то из семьи откроет в себе тягу к музыке.

Идеальная проектировка прихожей позволяет помимо размещения просторного шкафа-гардероба выделить пространство для четырех велосипедов. В коридоре также можно спрятать гладильную доску, пылесос и всякие хозяйственные мелочи.

Время пролетит, дети выпорхнут из гнезда, и уникальную "евротрешку" можно вновь превратить в просторное жилье для двоих.

На месте этих героев может быть кто угодно – даже вы. И направление фантазии тоже может быть любым – даже вашим. Трехкомнатная квартира "Евро" в ЖК "Мечта" будет трансформироваться как по мановению волшебной палочки. И каждый ее функциональный уголок будет востребован.

Жилой комплекс готов на 90%. Его рассчитывают сдать в первом квартале 2020 года. Сейчас, на финишной прямой строительства, можно купить идеального "трансформера", который будет меняться с вашими личными потребностями и пожеланиями.

Застройщик ООО СЗ ИСК "Строительный камень"

Барнаул, Змеиногорский тракт, 82

Телефон: 8 (3852) 717-827

Проектная декларация

Одноклассники

Instagram

ВКонтакте