Учительницу затравили за поход в отдел нижнего белья в Ульяновске

Ульяновская учительница оказалась в центре внимания после того, как школьницы застали ее за выбором бюстгальтера в отделе нижнего белья, сообщает "Комсомольская правда".
Это стало одной из популярных тем для обсуждения в среде старшеклассников, утверждает мать девятиклассницы.
"Вот что в голове у современных молоденьких учительниц? Они совсем не понимают, где они работают? Это же школа, а не ночной клуб", – написала в одном из сообществ в социальной сети возмущенная женщина.
Она подчеркнула, что считает такой поступок недопустимым для педагога и потребовала уволить ее.
"Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть ее же ученики, хорошо, что хоть не примерять при них пошла", – заявила горожанка.
Некоторые из подписчиков поддержали ее, но большая часть комментаторов сопереживала, скорее, учительнице, нежели ее ученикам.
Многие напомнили возмущенной родительнице, что учитель тоже имеет право на личную жизнь и хочет выглядеть привлекательно, тем более если речь идет о девушке. Они потребовали прекратить травлю педагога. И действительно, вскоре пост против нее был удален.
В прошлом году барнаульская учительница прославилась на весь мир после фотографии в купальнике, из-за которой ей пришлось уволиться. За педагога вступился губернатор Виктор Томенко. Перед этим же учителя со всей России устроили "голый" флешмоб в поддержку учительницы. Его заметили и похвалили даже в Великобритании.
Комментарии
Кхе, кхе.... этажемамка опилок объелась что ли...?
Правильно, иж чего удумала, нижнее белье носить собралась.
Пусть под низом ничего не носит!!
А по сути, маразм крепчает.
Совсем уже яжматери сдурели...
Ну или это просто зависть. Видать что собственных то титек, как и мозга, там нема ))
ДУРДОМ!!!!
а что там делали старшеклассницы, в таком случае?
уже везде написали что эту новость вбросил журналюга, а люди ведутся
есть 2 типа людей яжмамки которые чудят и яжчитатели которые читают все подряд и беснуются
15.01.2020 15:12
- гость -
согласна. у меня тоже сразу возник такой вопрос)))
невежество оно такое...
ну показала мамашка собственную тупость, пусть все видят.
т.е вы не видите что написано? и продолжаете обсуждать выдуманную новость.. бггггг
Имхо, это вброс. Амик тащит всякую фигню из непонятных источников.
караул СТРАНА ДУРАКОВ . БЕЖАТЬ НАДО ИЗ ЭТОЙ СТРАНЫ
В 2014 году удивлялись украинскому майдану, а сейчас возникает вопрос к русским "яжемамкам" - вас чем опоили, что несете всякую глупость? Будут роботы учителями, им не надо шляться по бутикам с нижним и верхним бельем, а пока людям надо одеваться и в нижнее и в верхнее. И учитель не робот, в металле и пластике ходить не может.
А ведь в "Марии-Ра" еще есть отдел и с женскими прокладками. Может там объявление повесить " Учительницам НЕЛЬЗЯ подходить к полкам с женскими гигиеническими прокладками!"
как раз и убегут из страны ненужные. норм новость
хочется напомнить окружающим, что учителя не давали обет монашества, идя работать в школу, их жизнь после уроков-это только их жизнь, а что они делают-никого не должно волновать, может на шесте в ночном клубе танцуют или пиво с сухарями перед телевизором пьют...кого это волнует???
Толсто бабаньки.
Чем прекрасен и ужасен интернет? Тем, что кто-то пукнул в одном конце страны, и во всех других концах осуждают. Одна дура напишет глупость, а тысячи людей обсуждают. Зачем СМИ дополнительно разносят эту заразу, непонятно.... вернее понятно и от этого грустно. Вместо того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное, огромные возможности интернета людишки используют для распространения всякого дерьма, которого в них самих с избытком.
А еще учителям нельзя покупать колбасу, бананы, огурцы, морковку...ну вы сами понимаете, для чего они ЭТО могут купить...
я вообще не верю что пишут в этих энетах, но чисто поржать можно почитать
Это фейк, на пикабу уже разоблачили
на пикабу уже разоблачили ага, уже 18 часов как назад, амик всегда везде запаздывает
Свиноматки в своих декретах, дворовых песочницах и одноклассниках совсем деградировали
Так то новость весьма неоднозначная. https://ria.ru/20200114/1563418470.html
официальный аккаунт "Комсомольской правды" на Пикабу - @kpru, в посте в качестве пруфа ссылается на... kp.ru, которая в свою очередь ссылается на... kazan.kp.ru, которая в свою очередь ссылается сама на себя.
сидел-сидел некий Владимир Крупский, "журналист", на стуле, не знал о чём написать. Взял хайповую тему "чёкнутые мамаши за моральный облик учителей", придумал сюжет, придумал переписку и выдал "новость", для убедительности снабдив её рандомной фоткой из фотобанка, предусмотрительно отрезав лицо на фотографии
Кстати, Наталья (с фотографии) бельё себе выбрала, была рада.
все хорошо закончилось- расходимся
- вчера! Наши мальчики, зажали меня в углу класса и тыкали чем-то острым между ног?! А если бы в глаз??!
Пусть мамашки идут за нижним бельем, а то ходят в рваных колготках
Правильно, молодые пышногрудые учительницы, должны ходить на работу без лифчиков!!! И даже без трусиков...