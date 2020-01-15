Жителей Алтайского края взбудоражила информация о найденной на улице девочке

Жители Алтайского края обмениваются в WhatsApp сообщениями о якобы найденной на улице пятилетней девочке по имени Софья. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, эта информация – фейк.
В распространяемом сообщении написано, что девочку нашли на улице Карла Маркса, которая как раз есть в Барнауле. Из-за этого представители нескольких СМИ обратились в полицию за проверкой информации.
"Сообщаем, что данная информация является фейковой. В органы внутренних дел края не поступало никаких заявлений об обнаружении кем-либо или о пропаже пятилетнего ребенка", – прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Как оказалось, эта фейковая история прокатилась по нескольким регионам страны. "Нашли девочку на Карла Маркса? 5. Зовут Софья, скиньте по группам, может, кто знает!" – такое сообщение несколько дней назад взбудоражило жителей Новосибирской и Самарской областей. А ранее об этом писали паблики и СМИ Башкирии. Во всех регионах полицейские заявили, что информация не соответствует действительности.
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