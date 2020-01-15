Жителей Алтайского края взбудоражила информация о найденной на улице девочке

Жители Алтайского края обмениваются в WhatsApp сообщениями о якобы найденной на улице пятилетней девочке по имени Софья. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, эта информация – фейк.
В распространяемом сообщении написано, что девочку нашли на улице Карла Маркса, которая как раз есть в Барнауле. Из-за этого представители нескольких СМИ обратились в полицию за проверкой информации.
"Сообщаем, что данная информация является фейковой. В органы внутренних дел края не поступало никаких заявлений об обнаружении кем-либо или о пропаже пятилетнего ребенка", – прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Как оказалось, эта фейковая история прокатилась по нескольким регионам страны. "Нашли девочку на Карла Маркса? 5. Зовут Софья, скиньте по группам, может, кто знает!" – такое сообщение несколько дней назад взбудоражило жителей Новосибирской и Самарской областей. А ранее об этом писали паблики и СМИ Башкирии. Во всех регионах полицейские заявили, что информация не соответствует действительности.
Комментарии
Интересно ,кто то от делать нефиг фейковые новости публикует? Или преследуется какая то цель? Как вариант изучение поведения людей, или что то еще.
15.01.2020 16:23
Гость
Специально создать нервозность в толпе или отвлечь от более важных проблем. И в какой-то степени отучать людей элементарно думать. Информация о найденном ребенке, в первую очередь, была бы от официальных ведомств, а не блуждала этаким "криком души" по ватсапу.
15.01.2020 16:23
Гость
Цель, как в сказке про мальчика, который кричал : Волки!