Праздник к нам приходит: зарплаты россиян вырастут на 2,3% в новом году

Реальная заработная плата станет больше в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы россиян – на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
Что касается бюджетников, то, согласно майским указам президента, оплата их труда также продолжит увеличиваться. Она по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным заработком в регионе.
"Будет расти этот показатель – значит, вырастет и зарплата этих категорий бюджетников", – уточнил министр.
Бюджетники вне указов, например, кадровики, юристы, бухгалтеры, инженерно-технические и вспомогательные работники бюджетных учреждений, обслуживающие здания и оборудование, тоже получат прибавку: с 1 октября 2020 года фонд оплаты труда будет проиндексирован на 3%, в 2021 и 2022 годах, также с 1 октября, – на 4% ежегодно.
Напомним, ранее стало известно, что Барнаул занял 20-е место по уровню зарплат. При этом эксперты оценивали лишь 23 наиболее крупных города страны. Средний заработок, согласно исследованию, в Барнауле за год вырос почти на 10% и составил 30 590 рублей.
Среди всех региональных столиц у Барнаула лишь 77-е место.
Комментарии
Ну у Топилина точно выростит!
пойду куплю лопату и пару мешков.. а то не в чем будет з\п носить
А еще по телевизору говорят (в послании), что за детей завалят доплатами и выплатами, и кормить их бесплатно будут.
дурацкие новости
с 14 года не растет
как бы и эту не снизили
работодатели в коме