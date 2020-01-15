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ДТП парализовало движение трамваев в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Две иномарки столкнулись на пересечении Красноармейского и Молодежной
Фото: vk.com/incident22

Фото: vk.com/incident22

Авария на проспекте Красноармейском заблокировала движение трамваев в направлении проспекта Ленина, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

ДТП случилось днем, 15 января, в районе пересечения с улицей Молодежной. Столкнулись иномарки Toyota и Hyundai. О пострадавших не сообщается.

По информации сервиса "Яндекс. Пробки", авария затруднила также движение по двум полосам движения.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.01.2020 16:36
- гость -

Если учесть, что на этом отрезке Красноармейский идет параллельно Ленина, а до пл. Октября еще две остановки... Надо ж было так написать.

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