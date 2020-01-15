ДТП парализовало движение трамваев в центре Барнаула

Авария на проспекте Красноармейском заблокировала движение трамваев в направлении проспекта Ленина, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
ДТП случилось днем, 15 января, в районе пересечения с улицей Молодежной. Столкнулись иномарки Toyota и Hyundai. О пострадавших не сообщается.
По информации сервиса "Яндекс. Пробки", авария затруднила также движение по двум полосам движения.
Комментарии
Если учесть, что на этом отрезке Красноармейский идет параллельно Ленина, а до пл. Октября еще две остановки... Надо ж было так написать.