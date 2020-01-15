Два грузовика жестко столкнулись на алтайской трассе

14 января на 25-м километре автодороги Тулой – Бийка столкнулись два грузовика. В ДТП пострадало два человека, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

Авария произошла в 15:00 часов в Турочакском районе. 42-летний житель Алтайского края за рулем автомобиля МАЗ ехал со стороны Бийки в сторону села Тулой и допустил занос грузовика. Из-за этого он столкнулся с движущимся по встречной полосе автомобилем КамАЗ, которым управлял 65-летний житель села Турочак.

В результате ДТП в местную районную больницу с травмами различной степени тяжести госпитализировали водителя КамАЗа. Еще одному пострадавшему – 34-летнему пассажиру отечественного грузовика – госпитализация не потребовалась. Известно, что оба водителя были трезвы.

В настоящее время в отношении водителя МАЗа вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Ранее amic.ru писал, 13 декабря на трассе Бийск – Турочак – Артыбаш столкнулись два грузовика. В ДТП погиб 31-летний житель Алтайского края, который был за рулем автомобиля Isuzu Elf.