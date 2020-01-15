Первые лица Алтайского края уехали в Москву слушать послание Путина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принимает участие в заслушивании послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.
Вместе с губернатором в Москве сейчас находятся председатель АКЗС Александр Романенко и депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Напомним, 15 января Владимир Путин обратился с посланием Федеральному Собранию. Мероприятие началось в 12:00 по московскому времени (в 16:00 по местному) в Центральном выставочном зале "Манеж". Одна из главных тем послания – проблема роста уровня доходов жителей страны. По словам президента, его "очень беспокоит" то, что в России не растут реальные доходы населения.
Комментарии
Ага. Ленин, Энгельс, К Маркс
Наказание...
Ну да, ну да, народ оплатит покатушки дармоедов!
Послание путина.., сколько мы его уже посылаем, а толку то...
Путин всех послал, и будет посылать.
Суточные, гостиница, самолет, жрачка... можно было сэкономить пару сотен тысяч
Первые лица, раз такой случай, спросите там, где затерялись 25000000 новых высокотехнологичных рабочих мест и зарплаты по $2700в среднем?
Хто такой вредитель то ?
опять заварку повезли деду
А по телевизеру они посмотреть не могли?
а че у них инета и телека нету чтоли? Транслировать же послание будут по всем каналам. Денег больше некуда потратить?
Карлин ещё не вернулся с теплых морей? Широко празднует НГ?